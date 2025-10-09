A un día que se anuncie el galardonado, Trump vuelve a reivindicar que merece el Premio Nobel de la Paz

WASHINGTON- Donald Trump, volvió a reivindicar que él se merece ser galardonado con el Premio Nobel de la Paz por haber conseguido poner fin, según afirmó el mandatario estadounidense, a siete guerras, no obstante, se mostró receloso sobre la posibilidad de que pueda recibir e insinuó que el comité podría buscar un pretexto para no concedérselo. “No creo que nadie en la historia haya resuelto tantas (guerras), pero quizá encuentren una excusa para no dármelo”, afirmó el presidente al ser cuestionado por la prensa si esperaba obtener el galardón, cuyo ganador será anunciado mañana. TE PUEDE INTERESAR: Familias de rehenes israelíes piden que se le dé al presidente Trump el Premio Nobel de la Paz Para argumentar porqué debería der laureado con este premio, Trump precisó que, durante los meses que lleva de su segundo mandato, ha logrado resolver siete conflictos, e indicó que la guerra en Gaza podría ser la octava gracias a su plan de paz; así mismo agregó que tiene confía en que podrá solucionar la guerra de Ucrania. “Resolvimos siete guerras. Estamos cerca de resolver una octava, y creo que terminaremos resolviendo la situación con Rusia”, expresó el republicano, quien aseveró que “muchos países” lo han nominado para el Nobel. Trump nunca ha escondido su deseo de recibir el Nobel de la Paz, específicamente desde que se le otorgó en 2009 el expresidente Barack Obama, quien es su gran rival político. ESTAS SON LAS SIETE GUERRAS QUE ASEGURA TRUMP HABER RESUELTO 1- Armenia y Azerbaiyán Trump ayudó en agosto pasado en la Casa Blanca la firma de un acuerdo de paz entre los líderes de Armenia y Azerbaiyán, naciones que llevaban en conflicto desde hace más de tres décadas por el enclave de Nagorno-Karabaj. Amabas naciones se comprometieron a poner fin a las hostilidades y restablecer relaciones diplomáticas, no obstante no se trató de un acuerdo de paz definitivo. 2- República Democrática del Congo y Ruanda En el mes de junio, la República Democrática del Congo (RDC) y Ruanda firmaron en junio el Acuerdo de Washington, impulsado por la Administración de Trump, en el que se establecía finalizar el conflicto armado en el este de la RDC originado por la presencia del grupo rebelde M23, que de acuerdo a las Naciones Unidas está respaldado por Ruanda. Si bien este acuerdo establecía que se pusiera un alto el fuego de manera inmediata, las armas aun continúan sonando. Tanto la ONU como Human Rights Watch acusaron al M23 de seguir llevando acabo ejecuciones extrajudiciales en zonas rurales.

El pacto además incluye una ganancia económica, al conceder a Estados Unidos tener acceso de forma preferencial a los minerales estratégicos de la región. 3- La India y Pakistán En el mes de mayo, tanto la India como Pakistán, tras la mediación de Estados Unidos, se comprometieron a poner un punto final al conflicto militar en la zona fronteriza de Cachemira después de que se registraran varios enfrentamientos que provocaron un centenar de muertos. TE PUEDE INTERESAR: En su búsqueda por el premio Nobel de la Paz, ¿podría Trump caer en la trampa de Putin? Trump consiguió un logro tras anunciar el alto el fuego entre ambas potencias nucleares que históricamente han estado enfrentadas, sin embargo, India refutó el papel mediador de Washington, en tanto que Pakistán sí alabó la gestión del mandatario estadounidense y pidió el Nobel para él. 4- Israel e Irán Si bien Trump no Más jugó un papel de mediador, si no que se sumó en julio pasado a los ataques de Israel en contra de las instalaciones nucleares iraníes, bombardeando tres centros. Después de doce días de intercambios de fuego entre Israel e Irán, el presidente de Estados Unidos anunció una tregua entre ambos países. 5- Camboya y Tailandia Después de que ocurrieran hechos violentos en la frontera entre Camboya y Tailandia que originó que un medio centenar de personas perdieran la vida y otros cientos de miles fueron desplazados, ambos países consignaron un alto el fuego empujados por la presión de Estados Unidos.