Abrirá EU su mayor centro de detención para migrantes en una base militar en Texas

WASHINGTON- El Gobierno de Estados Unidos abrirá en las próximas semana el mayor centro de detención para migrantes en el país -con un espacio para unas 1,000 personas- dentro de una base militar en Texas.

El centro, que impulsará la campaña de detenciones y deportaciones masivas del presidente Donald Trump, estará ubicado en Fort Bliss, a las afueras de la ciudad fronteriza de El Paso, compuesto por edificios de lona y empezará a funcionar el 17 de agosto, según informó el portal digital Border Report.

Las autoridades planean expandir las instalaciones para detener hasta 5,000 personas, según informó a EFE un funcionario del Departamento de Seguridad de Nacional (DHS).

El Gobierno “está buscando todas las opciones disponibles para ampliar la capacidad de detención” dentro de EE.UU, detalló a EFE la portavoz de DHS, Tricia McLaughlin, incluyendo también en otras bases militares además de Fort Bliss.