    Abrirá EU su mayor centro de detención para migrantes en una base militar en Texas
    Greg Abbott, gobernador de Texas. El Gobierno estadounidense abrirá el mayor centro de detención para migrantes en el país -con un espacio para unas 1,000 personas- dentro de una base militar en Texas.

La apertura de este nuevo centro llega en medio de denuncias de abusos a derechos humanos y hacinamiento dentro de los centros de detención de migrantes en todo el país

WASHINGTON- El Gobierno de Estados Unidos abrirá en las próximas semana el mayor centro de detención para migrantes en el país -con un espacio para unas 1,000 personas- dentro de una base militar en Texas.

El centro, que impulsará la campaña de detenciones y deportaciones masivas del presidente Donald Trump, estará ubicado en Fort Bliss, a las afueras de la ciudad fronteriza de El Paso, compuesto por edificios de lona y empezará a funcionar el 17 de agosto, según informó el portal digital Border Report.

Las autoridades planean expandir las instalaciones para detener hasta 5,000 personas, según informó a EFE un funcionario del Departamento de Seguridad de Nacional (DHS).

El Gobierno “está buscando todas las opciones disponibles para ampliar la capacidad de detención” dentro de EE.UU, detalló a EFE la portavoz de DHS, Tricia McLaughlin, incluyendo también en otras bases militares además de Fort Bliss.

La apertura de este nuevo centro llega en medio de denuncias de abusos a derechos humanos y hacinamiento dentro de los centros de detención en el país.
La apertura de este nuevo centro llega en medio de denuncias de abusos a derechos humanos y hacinamiento dentro de los centros de detención en el país. Foto: Yahoo News

El Pentágono ya ha aprobado el uso de Camp Atterbury, en Indiana y la base McGuire DixLakehurst en Nueva Jersey, al igual que ha continuado el polémico envío de migrantes hacia la base naval de Guantánamo, en Cuba.

La apertura de este nuevo centro llega en medio de denuncias de abusos a derechos humanos y hacinamiento dentro de los centros de detención de migrantes en todo el país.

Esta semana, la oficina del senador demócrata Jon Osoff publicó un informe donde se denuncian al menos 500 instancias de abusos contra individuos que han estado bajo custodia de DHS, incluyendo en bases militares, desde que Trump llegó al poder el pasado 20 de enero.

El informe detalla 41 denuncias de abuso físico y sexual, 14 de maltrato a mujeres embarazadas y 18 a menores de edad. La mayoría de estos sucesos tuvieron lugar en centros de detención en Texas, de acuerdo con el informe.

