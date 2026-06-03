Aceptación del matrimonio igualitario podría estancarse en EU tras décadas en alza

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    Aceptación del matrimonio igualitario podría estancarse en EU tras décadas en alza
    Gallup, Inc. es una empresa estadounidense de análisis y asesoría con sede en Washington D.C. AP

A partir de una encuesta nacional realizada en Estados Unidos se observó que la aprobación de esta clase de unión marital disminuyó; cambia a la baja percepción de personas trans

La aceptación del matrimonio y las relaciones entre personas del mismo sexo en Estados Unidos se ha estancado tras más de dos décadas de aumento constante del apoyo, con un descenso continuo entre los republicanos, según una nueva encuesta de Gallup.

Alrededor del 65% de los adultos en Estados Unidos cree que el matrimonio entre personas del mismo sexo debería ser legal, un ligero descenso frente al 71% de 2022 y 2023.

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La mayor parte del cambio se debe a la caída de la aceptación entre los republicanos. En la nueva encuesta, que se realizó en mayo, apenas el 37% de los republicanos afirma que el matrimonio entre personas del mismo sexo debería tener validez legal, mientras que el 35% dice que las relaciones entre personas homosexuales son “moralmente aceptables”.

Las opiniones de los demócratas y los independientes se mantienen en gran medida estables en los resultados difundidos el miércoles, y la mayoría en ambos grupos sostiene que el matrimonio entre personas del mismo sexo debería ser legal y que las relaciones entre gays o lesbianas son morales.

La creciente brecha partidista también se refleja en las políticas sobre asuntos LGBTQ+ en todo Estados Unidos, en particular en lo relativo a las personas transgénero, y en un impulso al alza en algunos estados para prohibir el matrimonio entre personas del mismo sexo.

LOS CAMBIOS HAN SIDO RECIENTES

La disminución del apoyo al matrimonio entre personas del mismo sexo, aunque leve, sigue siendo llamativa por lo drásticamente que han cambiado las opiniones en Estados Unidos sobre este tema en las últimas décadas.

Según los datos de tendencia de Gallup, sólo el 27% de los adultos en Estados Unidos apoyaba el matrimonio legal entre personas del mismo sexo en 1996. Desde entonces, el respaldo aumentó de manera constante hasta hace unos años, cuando alcanzó su punto máximo, y alrededor de 7 de cada 10 adultos en Estados Unidos dijeron que el matrimonio entre personas del mismo sexo debería ser legal.

La opinión sobre la moralidad de las relaciones entre personas del mismo sexo siguió el mismo patrón. Alrededor de 4 de cada 10 adultos en Estados Unidos dijo que las relaciones entre personas del mismo sexo eran moralmente aceptables en 2001. Esa cifra aumentó casi 30 puntos porcentuales durante las dos décadas siguientes.

En los últimos años, los datos de Gallup han mostrado señales de un giro en la dirección contraria. Además de la ligera caída en el apoyo al matrimonio entre personas del mismo sexo, la nueva encuesta también encontró que el 62% de los adultos en Estados Unidos considera moralmente aceptables las relaciones entre gays y lesbianas, por debajo del 71% en 2022.

Y AÚN ASÍ, EL MATRIMONIO IGUALITARIO SE RECONOCE EN CASI TODO EU

El matrimonio entre personas del mismo sexo se reconoce a nivel nacional desde un fallo de la Corte Suprema de 2015. Ese caso culminó un periodo de 12 años en el que decisiones judiciales y leyes estatales lo reconocieron en la mayoría de los estados.

Para el año pasado, había más de 800 mil parejas del mismo sexo casadas, según datos recopilados por el Williams Institute de la Facultad de Derecho de la Universidad de California en Los Ángeles.

Sin embargo, la reacción en contra nunca se ha detenido. El año pasado llegó a la Corte Suprema una petición para revocar el fallo de 2015 invocando palabras del juez Clarence Thomas, quien ha pedido deshacerlo. La corte rechazó la apelación sin comentarios.

El año pasado, la Convención Bautista del Sur pidió de forma abrumadora revertir el fallo que condujo al reconocimiento del matrimonio en todo el país e imponer una prohibición.

TAMBIÉN BAJA ACEPTACIÓN DE PERSONAS TRANS

Como señal de que las opiniones sobre los asuntos LGBTQ+ podrían estar cambiando de manera más amplia, la nueva encuesta de Gallup encontró que alrededor de 4 de cada 10 estadounidenses considera moralmente aceptable cambiar de género legal, por debajo de casi la mitad en 2021.

Los derechos de las personas transgénero han sido un tema político especialmente polémico en esta década.

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La mayoría de los estados controlados por republicanos ha adoptado leyes en los últimos cinco años para prohibir tratamientos médicos de confirmación de género para menores transgénero, restringir qué baños escolares pueden usar las personas transgénero y excluir a niñas y mujeres transgénero de algunas competencias deportivas.

Trump ha firmado órdenes ejecutivas que buscan algunas de esas mismas políticas a nivel federal.

Esta semana, una de esas políticas sufrió un revés cuando un tribunal dictaminó que el ejército prohibió ilegalmente a las tropas transgénero.

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