Van a huelga trabajadores de proveedor clave de General Motors en EU por bajos salarios

La fuerza de trabajo de la planta American Axle, proveedores de GM de los ejes automotrices para sus modelos carga pesada Chevrolet Silverado y GMC Sierra, así como para sus camionetas medianas, la Chevrolet Colorado y la GMC Canyon, anunciaron el paro laboral el lunes primero de junio de 2026 por la madrugada.

A tres horas de Detroit, alrededor de mil trabajadores de un proveedor automotriz clave de General Motors (GM) en Three Rivers, Michigan, anunciaron el inicio de una huelga laboral por los bajos salarios, las altas ganancias de directivos y la exigencia de condiciones laborales más justas para los trabajadores.

”Durante 18 años, estos miembros han construido un imperio de ganancias mientras eran tratados como basura. Han aceptado recortes salariales y de beneficios. Han dejado el alma en esta planta”, declaró el presidente del sindicato United Auto Workers (UAW por su siglas en inglés), Shawn Fain, en una transmisión en vivo el domingo por la noche al anunciar la huelga. El paro laboral estaba programado para comenzar el lunes a las 12:01 a. m.

”Nos mantendremos en huelga hasta que esta empresa entre en razón y trate a estos trabajadores con dignidad y respeto”, añadió Fain.

Aunque GM es su principal cliente, la planta también fabrica componentes para la minivan Pacífica de Chrysler.

CONDICIONES LABORALES INJUSTAS AFECTAN PRODUCCIÓN DE GM

Josh Jager, un empleado con 24 años de antigüedad en American Axle y presidente del comité de negociación del local 2093 de la UAW, acusó a la empresa de almacenar ejes desde enero previniendo un conflicto laboral. Según Jager, GM parece tener en inventario ejes suficientes para unas dos semanas.

Jager, al igual que otros empleados de la planta, vio cómo su salario se reducía de $29 dólares (500 pesos mexicanos) por hora a $14.50 (250.70 pesos actuales) en 2008, cuando los trabajadores accedieron a la reducción salarial para evitar el cierre de la fábrica por la crisis financiera.

Actualmente el salario máximo de la mayoría de los trabajadores de producción en American Axle es de $22 dólares la hora (380.37 pesos mexicanos), señaló.

“Tenemos miembros que solicitan un préstamo de su fondo de retiro casi cada 12 o 24 meses para pagar deudas de tarjetas de crédito, y es un ciclo perpetuo porque no ganan el dinero suficiente”, comentó Jager. “Un hombre trabaja siete días a la semana, a $22 dólares la hora, y no puede mantenerse a sí mismo”.

HUELGA EN MEDIO DE FÉRREA COMPETENCIA

La no resolución de esta huelga afectaría a GM, ya que intenta aprovechar que la producción de camionetas de su rival, Ford Motor, es limitada debido a una escasez de aluminio.