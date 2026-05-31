Escala Nuevo León al Top 8 en casos activos de gusano barrenador

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    Escala Nuevo León al Top 8 en casos activos de gusano barrenador
    La presencia del parásito ya alcanza a 22 municipios del estado. Cuartoscuro

De acuerdo con el último reporte del SENASICA la entidad registra 118 brotes vigentes

MONTERREY, NL.- En medio de reclamos por la falta de personal estatal para contener la plaga, Nuevo León ingresó al “Top 8” de los estados con mayor número de casos activos de gusano barrenador en el País.

De acuerdo con el último reporte del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA), la entidad registra 118 brotes vigentes.

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Esta cifra ubica a la entidad en la octava posición nacional de una lista que lideran Puebla, con 224 casos activos; Oaxaca, con 218, y Veracruz, con 216.

Además, Nuevo León acumula un total de 229 casos históricos, lo que significa que el 51.5 por ciento de las infecciones detectadas en la entidad permanecen activas y dispersándose.

22 MUNICIPIOS CON PRESENCIA DEL PARÁSITO

La presencia del parásito ya alcanza a 22 municipios del estado. Aramberri lidera el acumulado histórico con 64 casos, pero Linares encabeza actualmente los brotes activos con 34 reactivos.

Por especie, aunque los bovinos concentran la mayoría del impacto con 126 casos, el reporte enciende las alertas urbanas al sumar 37 caninos y dos felinos afectados, tras un brote reciente en Santiago que atacó a tres perros y un gato.

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La realidad epidemiológica contrasta con la narrativa del gobierno del estado, pues apenas a finales de abril, el Secretario de Desarrollo Regional y Agropecuario, Marco González, aseguró que la plaga estaba “controlada” cuando apenas sumaban 14 contagios positivos.

CIFRAS SUBEN 1,536 POR CIENTO

Un mes después de ese pronunciamiento, las cifras de la autoridad federal revelan un incremento exponencial del mil 536 por ciento en los casos acumulados dentro de la entidad.

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Ante la velocidad de propagación, la Unión Ganadera Regional de Nuevo León advirtió que la lentitud en la mitigación responde a un déficit de personal operativo del Estado para acudir a los ranchos a monitorear y cerrar los casos activos.

Aunque el Estado atribuyó inicialmente la dispersión a factores climáticos y al vuelo natural de la mosca desde San Luis Potosí y Tamaulipas, los productores alertaron que la falta de capacidad en campo ya rebasó la contención de la emergencia sanitaria.

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