Actualmente hay cinco millones de robots en fábricas de todo el mundo

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    Actualmente hay cinco millones de robots en fábricas de todo el mundo
    Un trabajador controla un perro robótico cerca de paneles solares en una planta de energía fotovoltaica operada por Huadian (Beijing) New Energy Development Co. Ltd. en Pekín. AP/Achmad Ibrahim

Estados Unidos instaló 38.400 robots en las fábricas en 2025, Japón, 36,200; Corea del Sur, 30,200; y Alemania, 24,800 robots industriales

FRÁNCFORT- Cinco millones de robots funcionan actualmente en fábricas de todo el mundo, sobre todo en China, Estados Unidos, Japón, Corea del Norte y Alemania.

El parque mundial de robots industriales en funcionamiento aumentó un 9 % interanual en 2025, hasta un récord de 5 millones, según cifras publicadas este jueves por la Federación Internacional de Robótica.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/la-era-de-los-robots-edomex-atendera-inseguridad-con-ceci-y-cachorro-k7-asistentes-del-c5-GH22342958

Las fábricas de todo el mundo instalaron más de 600 mil unidades nuevas durante el año pasado, un 11 % más que en 2024.

China es líder mundial en la instalación de robots con un crecimiento en 2025 de las instalaciones de un 20 % interanual, hasta 354 mil robots industriales.

Las instalaciones de robots en las fábricas chinas representan el 59 % de los despliegues globales.

$!Las nuevas características del sistema robótico Epione incluyen capacidades de IA mejoradas y compatibilidad lo que permite una mayor movilidad.
Las nuevas características del sistema robótico Epione incluyen capacidades de IA mejoradas y compatibilidad lo que permite una mayor movilidad. AP/Business Wire

EE.UU. instaló 38,400 robots en las fábricas en 2025, Japón, 36.200; Corea del Sur, 30,200; y Alemania, 24,800 robots industriales.

Alemania es el quinto mercado de robótica más grande del mundo y, con diferencia, el mayor de Europa.

https://vanguardia.com.mx/tech/por-que-es-casi-imposible-fabricar-un-robot-sin-china-AE21343641

En 2025, Alemania representaba el 41 % del total de instalaciones en la Unión Europea (UE), aunque las instalaciones cayeron un 8 % respecto al año anterior.

La industria automotriz es la principal usuaria de robots industriales en Alemania, pero su cuota de mercado disminuye.

El número de instalaciones en Italia, el segundo mercado europeo más grande, cayó un 11 %, hasta aproximadamente 7,800 unidades.

Francia recupera el tercer puesto con casi 4,500 unidades, un 8 % menos, por delante de España, con cerca de 4,300 unidades, un 15 % menos.

La Federación Internacional de Robótica prevé que las instalaciones de robots industriales aumentarán un 9 % en 2026, hasta 655 mil unidades, y hasta 806 mil en 2029, sobre todo en China, EE.UU. e India.

Impulsarán la demanda de automatización el desarrollo de la capacidad de producción en economías con altos salarios y en países con escasez de mano de obra.

Además, el cambio demográfico respalda también la demanda de robots industriales, cuyas capacidades aumentan con los avances en inteligencia artificial, visión artificial y sensores.

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