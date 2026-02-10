‘Acuerdo o acción militar’ Trump amenaza a Irán

Internacional
/ 10 febrero 2026
    ‘Acuerdo o acción militar’ Trump amenaza a Irán
    Según reportes de prensa de los Estados Unidos, la administración de Trump planea una posible intervención contra Irán tras desacuerdos diplomáticos FOTO: VANGUARDIA

Según reportes de prensa de los Estados Unidos, la administración de Trump planea una posible intervención contra Irán tras desacuerdos diplomáticos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a amenazar este martes con una acción militar contra Irán si fracasan las negociaciones, y aseguró que evalúa enviar un segundo portaaviones a Medio Oriente para reforzar la presión sobre Teherán.

En declaraciones a medios estadounidenses, el mandatario sostuvo que los iraníes “quieren llegar a un acuerdo”, pero advirtió que, si no lo hacen, Washington podría tomar medidas “muy duras”, en línea con la estrategia aplicada durante la breve guerra del pasado junio.

TE PUEDE INTERESAR: Se reunirá Trump con Netanyahu para hablar sobre Irán

Según reportes de prensa, Trump analiza desplegar un segundo grupo de combate de portaaviones en la región como contingencia ante el fracaso de las conversaciones, en un contexto de negociaciones indirectas entre Estados Unidos e Irán en Omán para limitar el programa nuclear iraní.

Las tensiones han aumentado en las últimas semanas. A comienzos de febrero, fuerzas estadounidenses derribaron un dron iraní que se acercó al portaaviones USS Abraham Lincoln en el mar Arábigo, en un episodio que reflejó el clima de confrontación entre ambos países.

Irán, por su parte, advirtió que respondería contra bases militares estadounidenses en la región si Washington ordena un ataque, mientras las negociaciones siguen marcadas por la desconfianza mutua y posiciones difíciles de conciliar.

La administración Trump sostiene que Teherán debe frenar el enriquecimiento de uranio y sus programas de misiles, mientras el gobierno iraní insiste en que solo está dispuesto a negociar sobre su programa nuclear y defiende su derecho a continuar con actividades de enriquecimiento con fines civiles.

El endurecimiento del discurso de la Casa Blanca llega además en medio de un reforzamiento militar estadounidense en la zona del Golfo y de una agenda diplomática intensa, que incluye contactos con aliados regionales y la próxima visita del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, a Washington para discutir la estrategia frente a Irán.

TE PUEDE INTERESAR: Filmó la violenta represión de Irán contra los manifestantes; ahora teme salir de casa

El pulso entre presión militar y negociación diplomática vuelve así al centro de la política exterior estadounidense, con la amenaza de una escalada si las conversaciones no logran un acuerdo.

