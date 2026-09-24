Acusa Amnistía Internacional que EU de violar los derechos humanos en sus operaciones migratorias y pide cerrar la Agencia ICE

NUEVA YORK- Amnistía Internacional denunció este jueves que el Gobierno de Estados Unidos cometió violaciones de derechos humanos (DD. HH.) en operaciones migratorias federales en Washington DC, Chicago, Nueva Orleans y Mineápolis entre 2025 y 2026. La ONG así lo concluyó tras investigar la actuación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y otros organismos federales en esas operaciones, realizar 154 entrevistas y analizar más de 30 pruebas audiovisuales. Los resultados de la pesquisa están contenidos en un informe de 130 páginas, publicado hoy bajo el título “Teníamos silbatos, ellos tenían armas: Violaciones de derechos humanos en las operaciones de control migratorio de Estados Unidos y razones para disolver el ICE”.

Las violaciones de DD. HH. constatadas por la ONG incluyen discriminación racial, detenciones y arrestos discriminatorios y arbitrarios, hostigamiento, intimidación y uso ilegítimo de la fuerza, especialmente fuerza letal, que en algunos casos podría constituir ejecución extrajudicial, indica un sumario. También “represión de protestas pacíficas, uso ilegítimo de fuerza de letalidad reducida, vigilancia ilícita, condiciones de detención crueles, inhumanas y degradantes que podrían vulnerar la prohibición de la tortura, detención ilícita en régimen de incomunicación y posibles actos de desaparición forzada”. Posibles “ejecuciones extrajudiciales” Según AI, el sistema de detención y deportación masivas del Gobierno de Donald Trump está impulsado por “discursos falsos, xenófobos y racistas” y “teorías de supremacía blanca”, y dirigido “al mayor número posible de personas racializadas migrantes, solicitantes de asilo y refugiadas”. En ese sentido, detalla que las operaciones en las cuatro urbes se basaron en acciones discriminatorias por motivos raciales, lo que derivó en detenciones arbitrarias, y fueron acompañadas de hostigamiento, intimidación, trato degradante y uso injustificado de la fuerza por parte de los agentes federales. En concreto, AI enumera como ejemplos de uso ilegítimo de la fuerza letal los disparos contra Marimar Martínez y Silverio Villegas González en Chicago; Julio César Sosa-Celis, Renee Good y Alex Pretti en Mineápolis, y Philip Brown y Justin Bryant Nelson en Washington DC.

”Los homicidios ilícitos de Villegas González, Good y Pretti podrían constituir ejecuciones extrajudiciales”, señala el documento. Asimismo, denuncia la represión de protestas y el uso de armas de letalidad reducida como gas lacrimógeno y ‘spray’ de pimienta contra integrantes de redes de respuesta rápida, observadores o manifestantes, así como el uso de tecnologías de reconocimiento facial que violan el derecho a la privacidad. Reclama el “desmantelamiento” de ICE En cuanto a las detenciones, AI observa un “patrón generalizado” de uso indebido de oficinas de campo, centros de procesamiento y edificios de organismos oficiales para detenciones prolongadas, en algunos casos en “condiciones inhumanas” y con “coacción”, que asegura pueden constituir “tortura”. También documenta que a los detenidos se les negó el acceso a asistencia jurídica y a sus familiares, que a los abogados se les impidió contactarles y que, a veces, el ICE rechazó a confirmar si tenían a alguien bajo custodia o revelar su paradero, lo que constituye “detención en régimen de incomunicación y posibles actos de desaparición forzada”.

Las violaciones de DD. HH. no se atribuyen a las conductas individuales de agentes, a la formación insuficiente ni la falta de supervisión, agrega, sino a un entorno institucional “apoyado abiertamente y ampliado por el gobierno de Trump”, incluyendo la falta de rendición de cuentas. Para la ONG, la “magnitud, la persistencia y el carácter estructural de estas deficiencias institucionales no pueden abordarse de manera adecuada mediante reajustes específicos”, por eso concluye que el “fundamental desmantelamiento” del ICE es “necesario” para adaptar el sistema a las obligaciones internacionales. Por último, destaca que los operativos “crearon un clima generalizado de temor que se extendía por las comunidades migrantes” y más allá, con mucha gente retirada de la vida pública, lo que alteró la normalidad en escuelas, centros de salud, templos, lugares de trabajo y vecindarios. PIDE CERRAR LA AGENCIA ICE La organización no gubernamental Amnistía Internacional (AI) pidió este jueves disolver la Agencia de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) tras presentar un informe en el que recoge violaciones y abusos generalizados de derechos humanos en operaciones migratorias. En el informe titulado “Teníamos silbatos, ellos tenían armas”: violaciones de derechos humanos en las operaciones de control migratorio de Estados Unidos y razones para abolir el ICE”, AI relata situaciones, a su entender, irregulares durante las operaciones de control de la inmigración del gobierno de Donald Trump en Chicago, Minneapolis-St. Paul, Nueva Orleans y Washington, D.C.

Según defiende AI, las violaciones documentadas en las cuatro operaciones “no fueron incidentes aislados o excepcionales sino parte de un patrón recurrente de abusos”. ”Agentes federales enmascarados y armados atacando impunemente a personas en las calles no hacen que nuestras comunidades sean más seguras: ponen a todo el mundo en peligro”, declaró la directora ejecutiva de Amnistía Internacional de Estados Unidos, Nadia Daar. ”Nuestro informe documenta un escalofriante patrón de violaciones de derechos humanos en todo Estados Unidos con el fin de infundir miedo en las comunidades de personas migrantes, solicitantes de asilo y refugiadas”, insistió Daar. En concreto, AI acusa a la agencia del Gobierno de Trump de “homicidios ilícitos, algunos de los cuales podrían constituir ejecuciones extrajudiciales; detenciones en régimen de incomunicación arbitrarias y discriminatorias, incluso posibles desapariciones forzadas, en algunos casos en condiciones de confinamiento que podrían violar la prohibición de la tortura; y represión violenta de protestas pacíficas, entre otros. El informe, que se basa en entrevistas a 154 personas de los cuatro lugares analizados, documenta prácticas violentas y discriminatorias “por motivos raciales” de control de la inmigración que, aseguran, “eran fomentadas por altos cargos gubernamentales, incluido el presidente”. En el documento presentado por AI se recoge el testimonio de Liish Kozlowski, representante del estado de Minnesota, de origen ojibwa y latino: “Mi prima iba en su coche camino del trabajo con su esposo. El ICE llegó, buscando literalmente a personas negras y de piel oscura. Le rompieron la ventanilla a punta de pistola”, cuenta. Y añade: “La golpearon; estaba embarazada. Su esposo gritó: ‘¡es nativa americana, aquí está su tarjeta de identificación tribal!’. Un agente del ICE respondió: ‘Eso no (palabrota) importa, esta es nuestra tierra ahora’”. Además, la organización no gubernamental denuncia que el ICE “actuó a menudo con máscaras y sin identificación” y que “las violaciones de derechos humanos casi nunca fueron seguidas de una investigación o rendición de cuentas significativa”. Aunque Daar considera que “el historial del ICE de violaciones de los derechos humanos no es nada nuevo” sí afirma que el informe revela que “muchos de estos abusos han alcanzado un peligroso nuevo nivel”. Por este motivo, Amnistía Internacional insistió en que “hay que abolir el ICE”.