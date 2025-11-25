Acusa Zelenski que ‘Putin quiere reconocimiento legal para lo que ha robado’

/ 25 noviembre 2025
    Acusa Zelenski que ‘Putin quiere reconocimiento legal para lo que ha robado’
    El presidente ucraniano, Volodimir Zalenski, mira a la cámara mientras pronuncia un discurso en video a la nación en Kiev, Ucrania. Foto: AP/Press Service Of The President Of Ukraine

El presidente ucraniano considera que este es el principal obstáculo para llegar a un acuerdo de paz

KIEV- El presidente ucraniano, Volodimir Zalenski, dijo que el principal obstáculo para llegar al acuerdo de paz con Rusia que promueve EE.UU. es que el líder del Kremlin, Vladímir Putin, quiere que tanto Kiev como la comunidad internacional reconozcan como parte de la Federación Rusa territorios que su Ejército ha conquistado.

“Putin quiere reconocimiento legal para lo que ha robado”, dijo Zelenski, que agregó que esta demanda rusa es “el principal problema para avanzar hacia la paz. “Lo quiere no sólo de Ucrania, sino del mundo entero”, agregó en un mensaje por videoconferencia ante el foro parlamentario de la Plataforma por Crimea, cuya cuarta edición se celebra hoy en Suecia.

TE PUEDE INTERESAR: Como sea, Putin gana: acepta un acuerdo de paz que favorece a Rusia o sigue la lucha

Ucrania y EE.UU. perfilaron el domingo en Suiza un nuevo acuerdo marco revisado sobre el documento inicial presentado por Washington, que recoge ahora algunas de las demandas de Kiev.

“Hemos conseguido mantener puntos extremadamente sensibles sobre la mesa, entre ellos la liberación de todos los prisioneros de guerra ucranianos bajo la fórmula de ‘todos por todos’ y de los civiles”, dijo Zelenski en su discurso.

El presidente ucraniano especificó asimismo que el retorno de todos los niños ucranianos de territorios ocupados “secuestrados” por Rusia también figura en la versión revisada del acuerdo marco acordada por ucranianos y estadounidenses en Suiza, que debe ser presentada ahora al Kremlin.

Zelenski dijo también que su administración continúa trabajando con EE.UU. y otros socios para buscar compromisos que “refuercen, no que debiliten” a Ucrania.

“Seguiremos explicando lo peligroso que es pretender que una agresión (militar) es algo que puede pasarse por alto”, remachó.

Zelenski declaró además que los criminales de guerra deben responder por sus acciones ante la justicia. El acuerdo marco inicial -presentado por EE.UU. a Kiev y según numerosos medios redactado por estadounidenses y rusos- preveía una amnistía completa para todos los actores implicados en la guerra en ambos bandos.

