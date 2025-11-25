Como sea, Putin gana: acepta un acuerdo de paz que favorece a Rusia o sigue la lucha

MOSCÚ- Funcionarios ucranianos y europeos se lanzaron a un frenesí durante el fin de semana para alterar el nuevo plan de paz de 28 puntos del presidente Donald Trump que pondría fin a la guerra en Ucrania, elaborado con aportaciones de Rusia y fuertemente inclinado hacia el Kremlin. Por su parte, el presidente ruso, Vladimir Putin, se mantuvo al margen. TE PUEDE INTERESAR: El camino equivocado hacia la paz en Ucrania Para el dirigente ruso, un plan de paz que favorezca al Kremlin y consagre la perpetua subordinación y vulnerabilidad de Ucrania sería una victoria. También lo sería un proceso fallido que llevara a Trump a retirar el apoyo restante a Ucrania y a enemistarse aún más con los aliados europeos. Funcionarios estadounidenses y ucranianos informaron de avances en las conversaciones encaminadas a modificar la propuesta y dijeron que habían introducido algunos cambios no especificados. A última hora del lunes, los funcionarios habían regresado a casa. No está claro si Putin aceptará esos cambios. El viernes, en una videoconferencia con funcionarios de seguridad, el dirigente ruso dijo que el plan de 28 puntos podría ser la base de un acuerdo de paz, a la espera de un “debate sustancial y significativo”, o que Rusia podía seguir presionando para que se aceptaran sus demandas en Ucrania por la fuerza. Más ciudades ucranianas caerán en manos de los soldados rusos, “quizá no tan rápidamente como nos gustaría, pero inevitablemente”, advirtió Putin. Dijo que ese camino “también nos conviene”, porque Moscú está bien con perseguir sus intereses “mediante la confrontación armada”. Su mensaje: su sistema autoritario puede durar más que los recursos y la voluntad de sus adversarios.

En sus declaraciones del viernes, Putin dio el sesgo de que él ya ha hecho concesiones. Dijo que cuando se reunió con Trump en agosto en Alaska, los estadounidenses les habían pedido a los rusos que mostraran flexibilidad y que él estaba “dispuesto” a hacerlo. Con ello, Putin se refería probablemente a la cuestión del territorio. Los negociadores rusos abandonaron su exigencia inicial de que Ucrania entregara la totalidad de las cuatro regiones que Moscú se “anexionó” en 2022, aunque Rusia no controla grandes porciones de ese territorio, que incluye dos capitales regionales. En Alaska, Putin se mostró dispuesto a dejar de luchar si, además de aceptar sus otras exigencias, Ucrania le entregaba solo la parte de la región de Donetsk que aún mantenía en su poder. El plan de 28 puntos exige que Ucrania se retire de ese territorio, que se convertiría en una “zona desmilitarizada” reconocida como territorio ruso. Dado que Putin ha presentado su guerra a nivel nacional como una operación de rescate de la población rusoparlante de Donetsk y la vecina Lugansk, sería difícil vender una victoria en casa que no se tradujera en la captura del resto de Donetsk. Rusia ya controla Lugansk. Stefan Meister, analista de Rusia en el Consejo Alemán de Relaciones Exteriores, dijo que quedaba por ver si Putin estaría dispuesto a transigir. Según Meister, Putin podría tener como objetivo separar a Trump de los ucranianos y los europeos, lo que le dejaría a Rusia un camino más fácil para someter a Ucrania por la fuerza. “El cálculo de Putin es que espera que Trump se frustre con Zelenski y dé marcha atrás con cualquier tipo de apoyo, y si no hay intercambio de inteligencia ni misiles de largo alcance, los europeos no pueden sustituirlo”, dijo Meister. En última instancia, dijo Meister, Putin “quiere quebrar a Ucrania”. c. 2025 The New York Times Company. Por Paul Sonne, The New York Times.