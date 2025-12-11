Acusan a hombre de asesinar y desmembrar a su esposa, finalista de Miss Suiza

El hombre acusado de decapitar a su esposa finalista de Miss Suiza, extraerle el útero y triturar partes de su cuerpo en una licuadora mientras miraba videos de YouTube ha sido acusado formalmente de asesinato, anunciaron funcionarios suizos.

La ex reina de belleza, Kristina Joksimovic, de 38 años, fue encontrada desmembrada en su casa en febrero de 2024 en Binningen, cerca de la ciudad de Basilea en Suiza, y su esposo supuestamente admitió haberla estrangulado.

TE PUEDE INTERESAR: El alto al fuego en Gaza llega a un punto crítico

Su marido, identificado sólo como Thomas en los informes de los medios suizos debido a las leyes de privacidad, fue acusado de asesinato el miércoles después de que la Fiscalía de Basilea-Campiña concluyera su investigación.

Aún no se ha fijado una fecha para el juicio.

El cuerpo de Joksimovic fue desmembrado con una sierra de calar, un cuchillo y tijeras de podar, según un desgarrador informe de autopsia y documentos judiciales obtenidos por el Daily Mail.

Un informe de la autopsia también reveló que Thomas, de 43 años, supuestamente también había extirpado el útero de Joksimovic, que era el único órgano extraído de su torso.

Varias partes de su cuerpo fueron luego picadas con una licuadora industrial, “hechas puré” y disueltas en una solución química, confirmaron las autoridades.

Los investigadores se enteraron más tarde de que Thomas estaba mirando videos de YouTube en su teléfono mientras desmembraba la modelo, según documentos judiciales.

El cuerpo masacrado de Joksimovic fue descubierto por su horrorizado padre cuando vio cabello rubio sobresaliendo de una bolsa negra en el lavadero, dijo un amigo al Daily Mail.

Los investigadores encontraron la licuadora y los restos de la modelo, incluidos trozos de piel con músculos aún adheridos, así como trozos de hueso.

Para desmembrar a su esposa, Thomas supuestamente le rompió las articulaciones de la cadera y procedió a quitarle la parte superior del brazo izquierdo, los antebrazos y la parte inferior de la pierna derecha, según el informe de la autopsia.

Luego le cortó la columna para poder cortarle la cabeza, afirma el macabro informe.

El marido de la modelo y padre de sus dos hijas habría admitido haberla asesinado en marzo, pero dijo que fue para protegerse después de que ella lo hubiera atacado previamente con un cuchillo.

Hizo la confesión después de haber dicho previamente a las autoridades que llegó a casa y la encontró muerta y mutilada.

Sin embargo, los expertos médicos no encontraron evidencia de defensa propia e identificaron la causa de su muerte como estrangulamiento.

Thomas mostró un “nivel notablemente alto de energía criminal, falta de empatía y sangre fría después de matar a su esposa”, señaló la policía en documentos judiciales, según el medio local Blick.

Joksimovic fue coronada Miss Noroeste de Suiza y en 2007 fue finalista de Miss Suiza.

Más tarde dirigió su propio negocio como entrenadora de pasarela y fue mentora de la modelo Dominique Rinderknecht para el certamen de Miss Universo en 2013.