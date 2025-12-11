El alto al fuego en Gaza llega a un punto crítico

La frágil tregua entre Israel y Hamás ha llegado a un punto de inflexión ya que el acuerdo de alto el fuego depende de la liberación de todos los rehenes antes de poder pasar a la siguiente fase, pero el grupo terrorista afirma que no puede encontrar el cuerpo del último cautivo.

El sargento jefe de policía Ran Gvili, de 24 años, es el único rehén que queda en Gaza cuyo paradero se desconoce actualmente mientras Hamás continúa excavando en busca de sus restos.

Talik Gvili, una madre afligida, dijo que su familia e Israel no pueden seguir adelante hasta que su hijo, apodado Rani, regrese y pidió al gobierno que haga todo lo posible para traerlo a casa.

“Estamos en la recta final y tenemos que ser fuertes, por Rani, por nosotros y por Israel. Sin Rani, nuestro país no podrá sanar”, declaró la desconsolada madre a Reuters el miércoles.

Gvili estuvo entre los 251 rehenes secuestrados por Hamás el 7 de octubre de 2023. El oficial se unió al cumplimiento del deber para proteger el cercano kibutz Alumim, a pesar de que en ese momento se recuperaba de una fractura de clavícula.

El joven de 24 años resultó gravemente herido en un combate contra terroristas palestinos antes de que militantes de Hamás lo tomaran como rehén. Supuestamente falleció a causa de sus heridas durante el viaje a Gaza, según informaron las autoridades israelíes.

Desde entonces, no se sabe con certeza dónde se encuentra el cuerpo de Gvili. El grupo terrorista Yihad Islámica Palestina (YIP), que se cree lo tenía retenido, afirmó haber cumplido su parte en la liberación de los rehenes el martes.

Sin embargo, la familia de Gvili no cree en las acusaciones y ha pedido a Israel que se niegue a avanzar a la siguiente fase del acuerdo de alto el fuego hasta que su hijo les sea devuelto.

“Hamás se comprometió a repatriar a todos, y el gobierno israelí y los mediadores deben exigir que cumplan ese compromiso en su totalidad”, afirmó el Foro de Rehenes y Familias Desaparecidas en un comunicado.

“No podemos seguir adelante sin que la familia Gvili reciba un cierre, sin que Ran regrese con nosotros”, agregó el grupo.

Los funcionarios israelíes también están cada vez más frustrados con la explicación dada por la PIJ, insistiendo en que el grupo terrorista conoce la ubicación del cuerpo de Gvili y exigiendo que Hamas busque activamente los sitios señalados por el Estado judío, según los medios hebreos.

Según medios israelíes, Hamás habría pasado la última semana excavando en la ciudad de Gaza para localizar los restos de Gvili y restablecer el acuerdo de alto el fuego.

En virtud de la primera fase del acuerdo respaldado por Estados Unidos, se ordenó a Hamás devolver todos los rehenes restantes a Israel, y la siguiente fase se centra en establecer la hoja de ruta para una paz permanente en Gaza.

La complicación surge mientras la administración de Trump promocionaba que pronto se anunciarían los detalles de la segunda fase, que incluiría el desarme de Hamás y el establecimiento de una junta internacional para gobernar Gaza, liderada por Donald Trump.