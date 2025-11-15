Acusan de terrorismo a 6 personas por tiroteo ocurrido en julio en centro de detención de Texas

TEXAS, EU.- Fiscales federales de Texas acusaron a seis personas más con un nuevo cargo relacionado con terrorismo por el tiroteo ocurrido en julio fuera de un centro de detención de inmigrantes cerca de Dallas, y esperan que otras seis se declaren culpables en el caso.

La más reciente acusación en el caso, emitida el viernes, amplía los cargos anteriores y se basa en la reciente declaración del presidente Donald Trump, que considera al movimiento descentralizado conocido como antifa como una organización terrorista local. El presidente culpa a antifa por la violencia política.

El caso se deriva del tiroteo ocurrido el 4 de julio fuera del Centro de Detención Prairieland en Alvarado, al suroeste de Dallas, en el que un policía resultó herido. Los cargos también incluyen disturbios, intento de asesinato y acusaciones relacionadas con armas y explosivos.

Los fiscales dijeron que el grupo lanzó fuegos artificiales contra la instalación, vandalizó vehículos y luego disparó a los policías y agentes de correccionales que respondieron, hiriendo a un oficial de Alvarado en el cuello. Posteriormente fue dado de alta de un hospital.