Acusan de terrorismo a 6 personas por tiroteo ocurrido en julio en centro de detención de Texas

Internacional
/ 15 noviembre 2025
    Acusan de terrorismo a 6 personas por tiroteo ocurrido en julio en centro de detención de Texas
    Este tiroteo se reportó en julio de este año, en un centro de detención cercano a Dallas, en Texas. Foto: Archivo

Los involucrados son identificados con el grupo antifa, señalado por el gobierno de Trump como organización terrorista local

TEXAS, EU.- Fiscales federales de Texas acusaron a seis personas más con un nuevo cargo relacionado con terrorismo por el tiroteo ocurrido en julio fuera de un centro de detención de inmigrantes cerca de Dallas, y esperan que otras seis se declaren culpables en el caso.

La más reciente acusación en el caso, emitida el viernes, amplía los cargos anteriores y se basa en la reciente declaración del presidente Donald Trump, que considera al movimiento descentralizado conocido como antifa como una organización terrorista local. El presidente culpa a antifa por la violencia política.

El caso se deriva del tiroteo ocurrido el 4 de julio fuera del Centro de Detención Prairieland en Alvarado, al suroeste de Dallas, en el que un policía resultó herido. Los cargos también incluyen disturbios, intento de asesinato y acusaciones relacionadas con armas y explosivos.

Los fiscales dijeron que el grupo lanzó fuegos artificiales contra la instalación, vandalizó vehículos y luego disparó a los policías y agentes de correccionales que respondieron, hiriendo a un oficial de Alvarado en el cuello. Posteriormente fue dado de alta de un hospital.

El tiroteo tuvo lugar mientras el gobierno de Trump intensificaba las deportaciones.

Patrick McClain, abogado del acusado Zachary Evetts, dijo que no ha visto pruebas que respalden la visión del gobierno sobre el caso. Afirmó que su cliente volvería a declararse inocente en la audiencia del 3 de diciembre sobre los nuevos cargos.

El señor Evetts nunca ha sido miembro de algo como una ‘Célula Antifa del Norte de Texas’, y según las pruebas proporcionadas hasta ahora por el gobierno, no hay evidencia de que tal organización haya existido alguna vez”, dijo McClain el sábado.

Antifa, abreviatura de “antifascistas”, no es una sola organización, sino un término general para designar grupos militantes de extrema izquierda que confrontan o se oponen a los neonazis y supremacistas blancos en manifestaciones.

Temas


Terrorismo
tiroteos

Localizaciones


Texas

AP

The Associated Press o AP es una agencia de noticias de Estados Unidos fundada en 1846. Es una cooperativa propiedad de sus periódicos, y estaciones de radio y televisión contribuyentes en los Estados Unidos, que tanto aportan historias como utilizan el material escrito por la misma.

