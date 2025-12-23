Crisis de la ONU y los recortes de EU golpean a Ginebra, cuna del multilateralismo

Internacional
/ 23 diciembre 2025
    Crisis de la ONU y los recortes de EU golpean a Ginebra, cuna del multilateralismo
    El Secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres se dirige a los miembros de las la ONU durante la Asamblea General. Foto: EFE/EPA/Lukas Coch

Casi todas las organizaciones con sede en Ginebra se han visto afectadas por el descenso de las aportaciones de Estados Unidos

GINEBRA- El año 2025 ha marcado una grave crisis para el multilateralismo que ha golpeado a Ginebra, la «capital de los derechos humanos y la ayuda humanitaria»: los severos recortes de donantes como Estados Unidos han forzado a sus agencias y ONG a reducir presupuestos y plantillas.

La cosmopolita ciudad, residencia de miles de diplomáticos y funcionarios internacionales, ha sido testigo de la marcha de muchos de ellos a otros destinos con menor coste para sus agencias, mientras otros perdían su empleo, en el mejor de los casos con bajas incentivadas o jubilaciones anticipadas.

TE PUEDE INTERESAR: Bajo el mandato de Trump, EU exige cambios en la ONU como condición para dar dinero

LA OMS Y LA ACNUR, ENTRE LAS PRINCIPALES VÍCTIMAS

Casi todas las organizaciones con sede en Ginebra se han visto afectadas por el descenso de las aportaciones de Estados Unidos, que para muchas de ellas era su principal contribuyente, aunque quizá el caso más paradigmático es el de la Organización Mundial de la Salud (OMS), agencia que la Administración de Donald Trump abandonará formalmente el próximo mes de enero.

El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, reconoció que la salida de EE.UU., que antes aportaba casi la quinta parte de los fondos de la agencia, ha provocado un agujero financiero de 500 millones de dólares, equivalentes aproximadamente a un 10 % de su presupuesto, y ha obligado a eliminar 1,282 puestos en la plantilla (de unas 9 mil personas en todo el mundo).

$!El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, interviene durante el Debate General del 80º período de sesiones de la Asamblea General de la ONU.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, interviene durante el Debate General del 80º período de sesiones de la Asamblea General de la ONU. Foto: EFE/EPA/Leszek Szymanski

Otro organismo con sede en Ginebra, la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), denunciaba en noviembre una caída del 25 % en sus fondos disponibles para 2025, en paralelo a una reducción de casi dos tercios en la contribución estadounidense.

A mediados de año, su alto comisionado, Filippo Grandi, reconocía que la crisis financiera de la agencia obligaría a suprimir unos 3,500 empleos del organismo y reducir los costes de plantilla en alrededor de un 30 %, lo que incluiría eliminar casi la mitad de los puestos ejecutivos en su sede en la ciudad suiza.

TE PUEDE INTERESAR: ‘Sus países se irán al infierno’: Trump lanza duro ataque a los líderes de la ONU

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) tampoco se ha librado de los recortes, y según documentos presentados en su reciente reunión del Consejo de Administración, afronta un déficit de 254 millones de francos (322 millones de dólares) en contribuciones de sus miembros.

Los documentos sugieren la reducción de puestos ejecutivos, el traslado de empleados a Turín, despidos pactados o el alquiler de algunas de las oficinas en su sede central en Ginebra.

Según indicaron posteriormente a EFE fuentes de la OIT, la agencia ha tenido que prescindir de unos 140 empleados, tanto en la sede de Ginebra como en proyectos sobre el terreno.

RECORTES A LA LUCHA POR LAS LIBERTADES FUNDAMENTALES

La Oficina de la ONU para los Derechos Humanos, por su parte, sufrió la retirada de EE.UU. del Consejo de Derechos Humanos a principios de año, y según reconoció la semana pasada su alto comisionado Volker Türk, ha tenido que recortar unos 300 empleos, lo que equivaldría aproximadamente a la quinta parte de su plantilla.

$!Tedros Adhanom Ghebreyesus, Director General de la OMS, en una conferencia de prensa organizada por la Asociación de Corresponsales de la ONU en Ginebra.
Tedros Adhanom Ghebreyesus, Director General de la OMS, en una conferencia de prensa organizada por la Asociación de Corresponsales de la ONU en Ginebra. Foto: AP/Martial Trezzini

Según el jefe de derechos humanos de Naciones Unidas, han tenido que reducirse trabajos esenciales incluso en crisis como las de Birmania (Myanmar), República Democrática del Congo o en Colombia, «justo en el momento en el que las necesidades están aumentando», ya que, en su opinión, el mundo «está siendo testigo de una arremetida sin precedentes contra los derechos humanos».

Abanderada de la lucha contra el cambio climático, la Organización Meteorológica Mundial (OMM) depende de Estados Unidos para sufragar el 22 % de su presupuesto regular, y según indicaron a EFE fuentes de la agencia, aún está a la espera de recibir esa contribución para el bienio 2024-2025.

La agencia se ha visto obligada a una ”reorganización” que, por ahora, sólo ha supuesto una reducción neta de 19 empleos.

$!El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, en una conferencia de prensa de fin de año en la sede europea en Ginebra.
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, en una conferencia de prensa de fin de año en la sede europea en Ginebra. Foto: AP/Martial Trezzini

Fuera del sistema de las Naciones Unidas, aunque en estrecha relación con éste y también con sede en Ginebra, el Comité Internacional de la Cruz Roja ha confirmado que su plantilla de 18 mil personas será reducida en el equivalente a 2,900 puestos a tiempo completo, y su presupuesto se reducirá en un 17 % en 2026.

Una de las instituciones internacionales ginebrinas que parece por ahora librarse de esta cascada de reducciones de plantilla y presupuesto es la Organización Mundial del Comercio (OMC), que en los últimos meses “desapareció” sin aviso previo de la lista de recortes de la Casa Blanca a la asistencia internacional.

Por Antonio Broto, Agencia EFE.

Temas


Presupuesto
Refugiados
Salud

Localizaciones


Ginebra

Personajes


Donald Trump
Tedros Adhanom Ghebreyesus
Antonio García

Organizaciones


OMS
ONU

EFE

EFE

Agencia de noticias internacional fundada en Burgos el 3 de enero de 1939. El entonces ministro del Interior, Ramón Serrano Suñer, impulsó la creación de la agencia, en la que participaron activamente: José Antonio Jiménez Arnau, Manuel Aznar Zubigaray y Vicente Gállego.

COMENTARIOS

Selección de los editores
Adán, ‘El Regalador’

Adán, ‘El Regalador’
true

Se puede decir... Que Claudia no debe meter su ‘cuchara’
La presidenta Claudia Sheinbaum informó que ya se investiga el homicidio de Raymundo Cabrera Díaz, delegado regional del IMSS-Bienestar en Guerrero, asesinado a plena luz del día en Chilpancingo

Asesinato de delegado regional del IMSS-Bienestar en Guerrero es investigado: Sheinbaum
El Servicio Meteorológico Nacional prevé contrastes extremos este martes, con lluvias intensas en el sureste y ambiente gélido con heladas en el norte del país, en plena antesala de las celebraciones navideñas

Azotarán lluvias muy fuertes en el sureste y heladas de hasta -10 °C en el norte de México
El Debí Tirar Más Fotos World Tour, de Bad Bunny, ha demostrado que el público de México es de los más queridos con el reencuentro con J Balvin.

Bad Bunny y J Balvin tienen emotivo reencuentro durante concierto en México

Este es el horario que tendrán Costco y Sam’s durante el 24, 25, 31 de diciembre y 1 de enero.

Costco y Sam’s: Este es el horario especial que tendrán los días 24, 25, 31 de diciembre y 1 de enero
Fallece director y cofundador de la franquicia de Call of Duty en Los Ángeles

Fallece director y cofundador de la franquicia de Call of Duty en Los Ángeles
Los Steelers de Pittsburgh siguen con el control de su destino en la pelea por el comodín tras un triunfo clave como visitantes.

Semana 16 de la NFL: así quedó el panorama de Playoffs tras los juegos dominicales