Advierte Marco Rubio que, si no hay avances entre Kiev y Moscú, Estados Unidos abandonará el proceso de paz

WASHINGTON- Esta declaración la hizo Rubio antes de abandonar París en donde, junto al enviado especial de Estados Unidos Steve Witkoff, tuvieron varios encuentro con aliados europeos y funcionarios ucranianos con el propósito de buscar una salida a la guerra en Ucrania, informó la CNN.

El secretario de Estado estadounidense expresó que ”si no es posible poner fin a la guerra en Ucrania debemos avanzar”, y prosiguió afirmando “necesitamos determinar rápidamente, y me refiero a cuestión de días, si esto es factible”.

De acuerdo con CNN, estos comentarios de Rubio revelan la “creciente frustración” dentro del Gobierno de Trump derivado de la falta de progreso para poner fin a la guerra en Ucrania que lleva tres años.

Así mimo precisa la CNN, que Rubio comentó que él y Witkoff habían viajado a París para “empezar a hablar sobre líneas generales más específicas de lo que se necesitaría para poner fin a la guerra” y si esta es una guerra que se puede llegar a su fin.

”Si no es posible, si estamos tan distanciados que esto no va a suceder, creo que el presidente (Donald Trump) probablemente esté en un punto en el que dirá que hemos terminado”, resaltó secretario de Estado estadounidense.

Así también, de acuerdo con CNN, el presidente mandatario estadounidense indicó a los periodistas en el Despacho Oval “que Rubio tenía razón”, sin embargo, no precisó un plazo para que Estados Unidos decida retirarse de las negociaciones. ”No hay un número específico de días, pero queremos hacerlo rápido”, dijo Trump

”No es nuestra guerra. No la empezamos. Estados Unidos ha estado ayudando a Ucrania durante los últimos tres años y queremos que termine, pero no es nuestra guerra”, reiteró Rubio.

”El presidente (Trump) ha pasado 87 días al más alto nivel de este gobierno esforzándose repetidamente por poner fin a esta guerra. Ahora estamos llegando a un punto en el que debemos decidir y determinar si esto es siquiera posible. Por eso estamos dialogando con ambas partes”, continúa explicando Rubio, según la cadena estadounidense.

No obstante al pesimismo en cuanto a los resultados de las negociaciones de Rubio, este contrasta con la opinión que tiene Francia en relación el proceso de paz, quien opina que en las conversaciones de París se pudo observar un “alineamiento” de Estados Unidos con los europeos, así como con las autoridades de Kiev en la necesidad de lograr una paz en Ucrania que sea duradera y a su vez poner la presión sobre Moscú.

”Estamos alineados sobre la voluntad de lograr una paz, sobre la voluntad de construir con los europeos y con los ucranianos” y en relación con “la continuación de las entregas importantes de armas”, concluyó el ministro delegado francés para Europa, Benjamin Haddad.

Con información de la Agencia EFE y CNN News.