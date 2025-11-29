Cierran frontera al cerdo español: México frena importaciones por brote sanitario en Barcelona

CDMX.- La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural anunció la suspensión de las importaciones de carne de cerdo y productos porcinos provenientes de España, luego del brote de peste porcina africana detectado en el municipio de Cerdanyola del Vallès, en Barcelona.

La dependencia informó que la medida aplica tanto a la importación comercial como a los productos que portan turistas, residentes y personas mexicanas al ingresar al país, como parte de las acciones preventivas para proteger la sanidad animal nacional.

Se trata del primer caso de peste porcina africana detectado en España desde 1994, situación que llevó al gobierno mexicano, a través del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), a suspender de manera inmediata las compras de productos de origen porcino.

De acuerdo con el comunicado oficial, la suspensión permanecerá vigente en tanto México recibe información zoosanitaria detallada sobre la atención del brote, el cual fue detectado en dos jabalíes silvestres que dieron positivo al virus.

La Secretaría de Agricultura subrayó que la medida tiene como objetivo evitar riesgos zoosanitarios a la producción porcícola nacional, considerada un sector estratégico para el abasto alimentario y la economía agropecuaria del país.

En ese sentido, se precisó que no podrán ingresar al territorio nacional carne de cerdo, así como productos y subproductos como jamones, salchichas, productos madurados, despojos porcinos para consumo humano, ni materia prima destinada a la elaboración de alimento para mascotas.

Las autoridades sanitarias mexicanas mantienen comunicación con sus contrapartes internacionales para dar seguimiento a la evolución del brote y contar con los elementos técnicos necesarios que permitan, en su momento, evaluar el levantamiento de la restricción comercial.

La dependencia reiteró que la peste porcina africana no representa un riesgo para la salud humana, pero sí tiene graves efectos en la producción pecuaria, por lo que las medidas de control y prevención resultan indispensables para proteger al sector. Con información de El Universal