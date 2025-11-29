El campo dobla al gobierno en Ley de Aguas: celebran cambios tras bloqueos y presión nacional

CDMX.- Luego de que la iniciativa presidencial de reforma a la Ley General de Aguas fue modificada en la Cámara de Diputados, productores del campo celebraron los cambios, al asegurar que las adecuaciones quedaron a favor del sector agrícola tras semanas de movilización y presión.

El viernes, agricultores acudieron a San Lázaro para reconocer el trabajo legislativo, aunque señalaron que el proceso no fue sencillo. “No querían resolver las propuestas de nosotros, se les hacían demasiado... pero gracias a la presión que estaban haciendo en puentes y carreteras se pudo rendir este gobierno”, expresaron representantes del sector.

Los productores afirmaron que, tras las modificaciones, ahora la propuesta se encuentra en el Congreso y que la próxima semana podría ya convertirse en ley, luego de que ellos mismos revisaron y vigilaron los cambios realizados al dictamen.

Uno de los principales logros, aseguraron, fue el compromiso del gobierno federal para garantizar que el agua permanezca al servicio prioritario de la producción de alimentos en el país, como un recurso estratégico para el campo mexicano.

Tras los bloqueos registrados en distintos puntos del país, en conjunto con transportistas, y después de mesas de diálogo en la Secretaría de Gobernación (Segob), organizaciones como el Movimiento Agrícola Campesino, la Asociación Nacional de Transportistas y el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano coincidieron en que “el agua fue la clave” de la negociación.

Indicaron que el subdirector de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Aarón Mastache, participó directamente en las mesas de negociación y escuchó las exigencias del sector productivo.

“Entregamos propuestas para la nueva Ley de Aguas Nacionales para blindar un punto: el uso del agua para producir comida debe ser indivisible y estratégico. No vamos a permitir que el agua del campo se use para otros fines mientras el pueblo necesita alimentos”, expresaron los productores.

En paralelo, el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, informó que se realizaron alrededor de 50 modificaciones al proyecto, a partir del trabajo de la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua y Saneamiento, y del intercambio con la Conagua.

Monreal reconoció la “sensibilidad” y actitud “respetuosa” de la presidenta Claudia Sheinbaum para construir un sistema normativo que permita cuidar el agua, evitar su acaparamiento, la venta ilegal y el uso ventajoso, al tiempo que se protege a ejidatarios, comuneros, pequeños propietarios, a la industria y, principalmente, al consumo humano. Agradeció además las aportaciones de productores, campesinos y ganaderos. Con información de El Universal