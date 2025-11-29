Industriales presionan por una Fiscal fuerte: Concamin fija agenda contra robo, extorsión y contrabando

/ 29 noviembre 2025
    Industriales presionan por una Fiscal fuerte: Concamin fija agenda contra robo, extorsión y contrabando
    La Confederación sostuvo que garantizar un liderazgo sólido en la FGR permitirá que la institución cuente con las condiciones necesarias para cumplir eficazmente su mandato. /FOTO: ESPECIAL
Carlos M.M.
Carlos M.M.

El sector industrial llamó a consolidar la estabilidad institucional de la Fiscalía para garantizar certidumbre jurídica y combatir los delitos que afectan a la economía

CDMX.- A unos días de la llegada de Ernestina Godoy Ramos como encargada de despacho de la Fiscalía General de la República (FGR), la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) afirmó que México requiere instituciones sólidas, coordinadas y con liderazgo claro para avanzar en el combate a los delitos que afectan al país.

El organismo empresarial consideró que es indispensable contar con una Fiscalía que actúe con determinación frente a los delitos que impactan de manera directa la actividad económica, como el robo al transporte de carga, la extorsión, el contrabando y otras prácticas ilícitas que, advirtió, dañan a millones de familias y empresas.

Tras reconocer y valorar la trayectoria pública y profesional de Ernestina Godoy, la Concamin subrayó que, desde la perspectiva de la industria, es fundamental que la conducción de la FGR cuente con estabilidad, claridad jurídica y continuidad operativa.

El sector industrial sostuvo que un proceso ordenado hacia la definición de la titularidad de la Fiscalía contribuirá de manera directa a generar certeza y confianza tanto para la ciudadanía como para el sector productivo.

Añadió que la continuidad institucional es un elemento clave para enfrentar los desafíos en materia de seguridad y procuración de justicia que hoy afectan a distintas regiones del país.

Asimismo, la Concamin reiteró su disposición a colaborar con las autoridades y aportar en todo aquello que contribuya a fortalecer la labor de la Fiscalía en su función constitucional.

Tras la salida de Alejandro Gertz Manero de la FGR, a la que calificó como un proceso que dejó diversas interrogantes, el organismo empresarial expresó su confianza en que la definición de la nueva o el nuevo fiscal avance con responsabilidad y visión de Estado.

La Confederación sostuvo que garantizar un liderazgo sólido en la FGR permitirá que la institución cuente con las condiciones necesarias para cumplir eficazmente su mandato constitucional y ofrecer resultados en el combate a la impunidad. Con información de El Universal

Carlos M.M.

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

