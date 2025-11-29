México y Estados Unidos cierran filas contra el crimen organizado y blindan frontera con cooperación militar

CDMX.- En el marco de la colaboración bilateral en materia de seguridad, México y Estados Unidos intercambiaron perspectivas y propuestas para fortalecer el combate al crimen organizado y reforzar la frontera común, durante el Foro Internacional “México y su Futuro en la Lucha Contra el Crimen”, realizado en Puerto Vallarta.

La embajada de Estados Unidos en México informó que especialistas de ambos países participaron en el encuentro, donde se analizaron estrategias para enfrentar de manera conjunta a las redes criminales transnacionales, así como para reducir la violencia, el tráfico de personas y el flujo de drogas sintéticas.

“Para Estados Unidos, la cooperación con México es esencial para proteger a nuestras comunidades”, señaló la representación diplomática encabezada por el embajador Ronald Johnson, quien subrayó la importancia de actuar de manera coordinada en la frontera y en las tareas de seguridad regional.

La embajada destacó la necesidad de reforzar los mecanismos de colaboración binacional, compartir información estratégica y mantener una visión común frente a los desafíos que representa el crimen organizado en ambos lados de la frontera.

En este mismo contexto de cooperación, México recibió el pasado 19 de noviembre al general Gregory M. Guillot, comandante del Comando Norte de Estados Unidos, como parte del fortalecimiento de la relación militar entre ambos países.

El encuentro se llevó a cabo en las instalaciones de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), donde el titular de la dependencia, general Ricardo Trevilla Trejo, sostuvo una reunión con Guillot y con el embajador Ronald Johnson.

El diplomático estadounidense destacó que este acercamiento refleja la directriz marcada por la presidenta Claudia Sheinbaum y el mandatario estadounidense Donald Trump, encaminada a impulsar una “cooperación real, mayor preparación conjunta y una misión compartida para mantener seguras a nuestras dos naciones”.

De acuerdo con la Sedena, la reunión se desarrolló en el marco de la Mesa Redonda de Cooperación Bilateral Militar (BMCR), un mecanismo vigente desde 2016, mediante el cual se fortalecen los lazos de capacitación y adiestramiento entre las fuerzas armadas de ambos países.

La dependencia informó que durante el diálogo se analizaron las oportunidades de capacitación actuales y futuras para 2026, bajo los principios de reciprocidad, responsabilidad compartida, confianza mutua y respeto a la soberanía y los territorios.

Las autoridades destacaron que estos encuentros binacionales fortalecen la coordinación operativa y estratégica, con el objetivo de alcanzar resultados concretos que contribuyan a la seguridad y la prosperidad de México y Estados Unidos. Con información de El Universal