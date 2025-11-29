Maduro acusa a Estados Unidos de ‘amenaza colonialista’ tras cierre de espacio aéreo

El 29 de noviembre se reportó que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, respondió contra las acciones políticas y transporte de los Estados Unidos, en relación con el ‘cierre de vuelos’.

Desde la presencia militar de los Estados Unidos en territorios adjuntos a Venezuela, la relación entre ambos países se ha mantenido en constante tensión.

TE PUEDE INTERESAR: Advierte Trump que se considere el espacio aéreo de Venezuela ‘cerrado en su totalidad’

Donald Trump informó que el espacio aéreo de Venezuela debe considerarse completamente cerrado; medios de información han destacado que las restricciones contra Venezuela han alcanzado parámetros ‘conflictivos’.

Ante las acciones de la presidencia de Trump, la cancillería de Nicolás Maduro dio el siguiente comunicado: ‘Venezuela denuncia y condena la amenaza colonialista que pretende afectar la soberanía de su espacio aéreo’ .

En su comunicado, la cancillería de Venezuela denuncia que las acciones de los Estados Unidos van en contra de la soberanía del país y que las presiones militares corresponden a un intento cambio de régimen.

Por ello, la administración venezolana ha pedido el auxilio a la comunidad internacional, al igual que a la ONU, para rechazar los avances de Estados Unidos, alrededor del territorio.

TE PUEDE INTERESAR: Tras el tiroteo en Washington, Trump intensifica sus posturas antiinmigración

La administración de Trump ha justificado que las actividades militares en las proximidades de Venezuela y en el Caribe tienen el objetivo de interceptar cargamentos del narcotráfico transnacional.