Maduro acusa a Estados Unidos de ‘amenaza colonialista’ tras cierre de espacio aéreo

Internacional
/ 29 noviembre 2025
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, informó que el espacio aéreo de Venezuela debe considerarse como ‘cerrado’

El 29 de noviembre se reportó que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, respondió contra las acciones políticas y transporte de los Estados Unidos, en relación con el ‘cierre de vuelos’.

Desde la presencia militar de los Estados Unidos en territorios adjuntos a Venezuela, la relación entre ambos países se ha mantenido en constante tensión.

Donald Trump informó que el espacio aéreo de Venezuela debe considerarse completamente cerrado; medios de información han destacado que las restricciones contra Venezuela han alcanzado parámetros ‘conflictivos’.

Ante las acciones de la presidencia de Trump, la cancillería de Nicolás Maduro dio el siguiente comunicado: ‘Venezuela denuncia y condena la amenaza colonialista que pretende afectar la soberanía de su espacio aéreo’ .

En su comunicado, la cancillería de Venezuela denuncia que las acciones de los Estados Unidos van en contra de la soberanía del país y que las presiones militares corresponden a un intento cambio de régimen.

Por ello, la administración venezolana ha pedido el auxilio a la comunidad internacional, al igual que a la ONU, para rechazar los avances de Estados Unidos, alrededor del territorio.

La administración de Trump ha justificado que las actividades militares en las proximidades de Venezuela y en el Caribe tienen el objetivo de interceptar cargamentos del narcotráfico transnacional.

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

