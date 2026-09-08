Advierte un informe de la ONU sobre los peligros producidos por la creciente demanda de electricidad por la IA

Derivado de la rauda expansión de las “tecnologías intensivas en datos, como los centros de datos a gran escala (hyperscale)”, específicamente los de inteligencia artificial, están teniendo “importantes implicaciones para la fiabilidad y resiliencia del sistema energético”, alertan expertos de la UNECE, y añaden que esta situación se suma a importantes consecuencias en la inversión en las infraestructuras, así como en el uso del agua y del suelo, además de el desarrollo económico, asimismo la soberanía digital y las comunidades locales. A través de un comunicado publicado en su sitio web, la Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa pronostica que el consumo mundial de electricidad por parte de los centros de datos registe un incremento de cerca de “485 TWh en 2025 a 950 TWh para 2030”, lo que significa al 3% de la demanda global.

“La demanda adicional proviene de la minería de criptomonedas (100–130 TWh anuales) y la electrificación industrial”, añade la UNECE; y resalta que “este crecimiento es rápido y está muy concentrado geográficamente”. Por lo que de acuerdo a su informe se vaticinan que el gasto de capital destinado a los centros de datos a nivel mundial pase de alrededor e 800 mil millones de dólares anuales en 2026 a 1.8 billones de dólares anuales para 2050.

Tomando en cuenta un nuevo “documento preparado para informar” sobre los debates la UNECE previsto para realizarse a finales de este mes, se contempla que en muchas regiones el aumento de la demanda de “instalaciones de gran carga” está rebasando la “expansión de la infraestructura eléctrica”: es decir, en tanto que las primeras pueden “desplegarse en un plazo de 2 a 5 años”, las redes de transmisión comúnmente necesitan “más de una década debido a restricciones de planificación y permisos”.

“Este desequilibrio ya es visible en varias jurisdicciones: Irlanda ha introducido restricciones de conexión en Dublín; los Países Bajos han endurecido las decisiones de planificación debido a limitaciones de infraestructura y suelo; en los Estados Unidos, se proyecta que las grandes cargas, especialmente los centros de datos, impulsen aumentos significativos en la demanda de equipos y presiones en la cadena de suministro para 2030”, explica la la Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa. Así también, al mostrar la “visibilidad limitada del comportamiento de las grandes cargas como un riesgo operativo clave”, de acuerdo al documento, es fundamental contar con “una mayor transparencia de datos”, así como de “informes estandarizados y un intercambio de información en tiempo real para apoyar la planificación y operación del sistema”. Además es importante que exista una “una coordinación más sólida entre desarrolladores, operadores del sistema, reguladores, autoridades locales y agencias responsables del agua, el uso del suelo y las infraestructuras”.

El comunicado precisa que este nuevo informe fue realizado por por un equipo internacional sobre “Digitalización en la Energía”. Sus autores recomiendan que en un futuro los centros de datos, esencialmente aquellas instalaciones “orientadas a la IA”, no realicen un análisis entorno a la “adecuación de la red y las emisiones”, sino además deberán tomar en cuenta tanto las “perspectivas macroeconómicas”, como las “distributivas”, así como la “soberanía y medioambientales”. Asimismo, los autores advierten También que las regiones en donde la electricidad tenga un bajo costo “pueden atraer computación a gran escala”, no obstante “la energía barata por sí sola no garantiza beneficios económicos duraderos”, acentúan. IMPLANTACIÓN DE POLÍTICAS EN EL USO DE LA ELECTRICIDAD Y LA IA En opinión de los autores de este nuevo informe, si no se cuentan con políticas adecuadas, “los países corren el riesgo de utilizar electricidad escasa para generar valor de IA capturado externamente, mientras absorben internamente los costes de infraestructura y los impactos en el mercado laboral”.

Por lo que añaden, “alinear el crecimiento de los centros de datos con el interés público requiere, por tanto, una gobernanza integrada, tratando la planificación energética, el desarrollo económico, la política digital, la gestión ambiental, la ordenación del territorio y la seguridad nacional como un marco estratégico unificado”. ENERGÍAS RENOVABLES VS LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL La Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa advierte que “en sistemas con altas cuotas de generación basada en renovables, los centros de datos de IA pueden tener efectos desproporcionados en la estabilidad de la tensión y la frecuencia debido a su rápida variabilidad de la demanda”; y como consecuencia, “en casos extremos”, es posible que esto origine problemas en cuanto a la “oscilaciones de voltaje, desconexiones no deseadas y fallos en cascada”.

En el informe de la UNECE se resalta que si bien “las respuestas regulatorias a las grandes cargas eléctricas están evolucionando”, esta continúa siendo escasa; esto es debido a que los actuales marcos legales fueron diseñados “para un crecimiento predecible de la demanda, mientras que las cargas emergentes, como los centros de datos y la IA, introducen una demanda rápida, concentrada y en gran medida incierta, creando un desfase entre la expansión de las instalaciones y la preparación de la red”. Aunque la regulación ambiental y de sostenibilidad están encaminándose “más allá del consumo eléctrico”, aún continúa “estando fragmentada”, esto es derivado de que “las grandes cargas tienen impactos significativos en el uso del agua, las emisiones y los recursos locales, mientras que la transparencia limitada de los datos frena una regulación eficaz”, describe la Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa. En respuesta a esta situación, el informe señala que tanto los “marcos ambientales y los informes” deberán tener en cuenta tanto los impactos del ciclo de vida, es decir, “las huellas de energía, carbono, agua, suelo, materiales y residuos electrónicos” y a su vez “considerar los impactos acumulativos cuando múltiples instalaciones se concentran en las mismas zonas”.

“Aunque las grandes cargas ofrecen un potencial de flexibilidad, este sigue estando infrautilizado”, asevera la Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa y prosigue explicando que “los centros de datos, por ejemplo, podrían proporcionar respuesta a la demanda y gestión de cargas (load shifting), pero los incentivos económicos predominantes favorecen la operación continua, limitando los beneficios para el sistema”; por lo que “también podrían contribuir mediante el almacenamiento de energía, la generación in situ y la recuperación de calor residual, integrándose de ese modo con otros activos energéticos e industriales”. Los autores del informe concluyen que es fundamental que las autoridades encaminen sus acciones “al crecimiento de los centros de datos y otras grandes cargas” a través “una hoja de ruta por fases que combine la gestión inmediata de riesgos con la reforma de la planificación a largo plazo”; esto con el propósito de lograr “pasar de decisiones reactivas de conexión eléctrica a una integración estratégica”, y de esta forma asegurarse de “que las grandes cargas eléctricas respalden la resiliencia de la red, la descarbonización, el desarrollo económico, el uso responsable de los recursos y el valor público”. Con información de la Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa (UNECE).