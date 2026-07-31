Advierten OMS y UNICEF que el apoyo a lactancia materna puede salvar 540 mil vidas anuales

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    Advierten OMS y UNICEF que el apoyo a lactancia materna puede salvar 540 mil vidas anuales
    El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus en una conferencia de prensa. EFE/EPA/Salvatore Di Nolfi
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por EFE

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A los bebés les aporta nutrientes esenciales, refuerza su inmunidad y favorece su desarrollo cognitivo, mientras que ayuda a las madres a reducir el riesgo de contraer enfermedades no transmisibles como el cáncer de mama

GINEBRA- Ampliar los programas de apoyo a la lactancia materna a nivel global podría evitar cada año casi 400 mil muertes infantiles y 140 mil maternas, destacaron este viernes la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Fondo de la ONU para la Infancia (Unicef).

En un comunicado conjunto con ocasión del inicio de la Semana Mundial de la Lactancia Materna, el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, y la directora ejecutiva de Unicef, Catherine Russell, subrayaron que demasiadas madres en el mundo siguen sin poder acceder a servicios para facilitar esta práctica.

OMS y Unicef destacaron que la proporción de niños que siguen recibiendo lactancia materna hasta los dos años ha aumentado del 38 al 50 % en el último lustro, y subrayaron los beneficios que esto tiene para madres e hijos.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/impulsa-imss-la-lactancia-materna-en-coahuila-destaca-beneficios-para-madres-y-bebes-JM16836096

A los bebés les aporta nutrientes esenciales, refuerza su inmunidad y favorece su desarrollo cognitivo, mientras que ayuda a las madres a reducir el riesgo de contraer enfermedades no transmisibles como el cáncer de mama, el de ovarios o la diabetes de tipo 2.

“Las inversiones sostenidas en políticas y programas dirigidos a las madres y familias están dando resultados, pero los progresos siguen siendo desiguales y muchos países se encuentran por detrás de los objetivos mundiales”, señalaron las agencias de Naciones Unidas.

OMS y Unicef añadieron que por cada dólar invertido en la promoción de la lactancia materna se generan unos 59, gracias a la reducción de costes sanitarios y la mejora del nivel cognitivo, educativo y, a la larga, económico de los niños beneficiados.

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