Aerolíneas que suspendieron vuelos a Venezuela son las que perderían derecho de tráfico: IATA

GINEBRA.-La Asociación Internacional del Transporte Aéreo (IATA) aclaró que las compañías que podrían perder sus derechos de tráfico en Venezuela, tras recibir una advertencia del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC), son las que han suspendido sus vuelos.

Fue ayer que la asociación que engloba a 300 aerolíneas del mundo informó que Venezuela, a través del INAC, dio un plazo de 48 horas a las aerolíneas internacionales que suspendieron vuelos hacia el país, para retomar las operaciones “bajo advertencia de suspensión de los derechos de tráfico”.

TE PUEDE INTERESAR: Migrantes creían que estaban en la corte para una audiencia de rutina; era trampa para deportarlos

La orden de retomar los vuelos en el plazo señalado “afecta principalmente a las compañías que ya habían anunciado la suspensión temporal”, subrayó la asociación de aerolíneas.

Entre las líneas que han suspendido sus vuelos, después de que la Administración Federal de Aviación estadounidense (FAA) instara a “extremar la precaución” al sobrevolar el territorio venezolano y el sur del Caribe, figuran las españolas Iberia, Air Europa y Plus Ultra.

“Subrayamos que las aerolíneas miembros mantienen el compromiso de restablecer operaciones tan pronto como las condiciones lo permitan”, afirmó un responsable de prensa de la asociación.

Además IATA advirtió a las autoridades venezolanas que la orden dada a las aerolíneas podría reducir aún más la conectividad hacia el país, que ya es baja en comparación con otros de la región.

Enfatizó que las suspensiones de vuelos son “medidas temporales, adoptadas tras rigurosos análisis de riesgo para garantizar la seguridad de pasajeros, tripulaciones y aeronaves”.

Fue el pasado domingo que se dio a conocer que alrededor de siete aerolíneas suspendieron vuelos hacia Venezuela, en respuesta a la alerta emitida por EE.UU. para “extremar la precaución” al sobrevolar ese país, en medio de la tensión por el despliegue militar en el Caribe.