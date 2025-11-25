Aerolíneas que suspendieron vuelos a Venezuela son las que perderían derecho de tráfico: IATA

Internacional
/ 25 noviembre 2025
    Aerolíneas que suspendieron vuelos a Venezuela son las que perderían derecho de tráfico: IATA
    Entre las que realizaron suspensiones también están las compañías TAP, Avianca, Latam, Turkish Airlines y GOL, todas ellas miembros de IATA. FOTO: ESPECIAL.

Las aerolíneas que tienen hasta el miércoles para reanudar vuelos suspendidos a Venezuela

GINEBRA.-La Asociación Internacional del Transporte Aéreo (IATA) aclaró que las compañías que podrían perder sus derechos de tráfico en Venezuela, tras recibir una advertencia del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC), son las que han suspendido sus vuelos.

Fue ayer que la asociación que engloba a 300 aerolíneas del mundo informó que Venezuela, a través del INAC, dio un plazo de 48 horas a las aerolíneas internacionales que suspendieron vuelos hacia el país, para retomar las operaciones “bajo advertencia de suspensión de los derechos de tráfico”.

TE PUEDE INTERESAR: Migrantes creían que estaban en la corte para una audiencia de rutina; era trampa para deportarlos

La orden de retomar los vuelos en el plazo señalado “afecta principalmente a las compañías que ya habían anunciado la suspensión temporal”, subrayó la asociación de aerolíneas.

Entre las líneas que han suspendido sus vuelos, después de que la Administración Federal de Aviación estadounidense (FAA) instara a “extremar la precaución” al sobrevolar el territorio venezolano y el sur del Caribe, figuran las españolas Iberia, Air Europa y Plus Ultra.

“Subrayamos que las aerolíneas miembros mantienen el compromiso de restablecer operaciones tan pronto como las condiciones lo permitan”, afirmó un responsable de prensa de la asociación.

Además IATA advirtió a las autoridades venezolanas que la orden dada a las aerolíneas podría reducir aún más la conectividad hacia el país, que ya es baja en comparación con otros de la región.

Enfatizó que las suspensiones de vuelos son “medidas temporales, adoptadas tras rigurosos análisis de riesgo para garantizar la seguridad de pasajeros, tripulaciones y aeronaves”.

Fue el pasado domingo que se dio a conocer que alrededor de siete aerolíneas suspendieron vuelos hacia Venezuela, en respuesta a la alerta emitida por EE.UU. para “extremar la precaución” al sobrevolar ese país, en medio de la tensión por el despliegue militar en el Caribe.

Temas


Aerolíneas
cancelación de vuelos

Localizaciones


Venezuela

COMENTARIOS

Selección de los editores
Se llevaron a cabo los honores correspondientes a una visita de Estado, incluidos los protocolos diplomáticos y la interpretación de los himnos nacionales.

Bajo fuerte resguardo, Sheinbaum y Xiomara Castro se reúnen en Palacio Nacional
Ayyselet Gutiérrez, sobreviviente de feminicidio en Ciudad de México. Mujeres víctimas de un intento de feminicidio tienen que sobrevivir a un sistema que les obstaculiza la justicia, las revictimiza e intenta acallarlas.

Víctimas de un intento de feminicidio en México tienen una doble lucha, sobrevivir y alcanzar justicia
El presidente ruso Vladimir Putin realiza una visita a un puesto de mando del grupo Oeste del Ejército ruso en un lugar no revelado.

Como sea, Putin gana: acepta un acuerdo de paz que favorece a Rusia o sigue la lucha
Datos oficiales indican que el 70.1% de las mexicanas de 15 años y más ha experimentado algún tipo de violencia.

México presenta estrategia para combatir violencia sexual y digital
Ricardo Monreal, coordinador de Morena en San Lázaro, anunció ayer que la reforma en materia de agua tendrá ajustes.

Ante lluvia de quejas ajustarán Ley de Aguas

El Tren Navideño de CPKC cruzará México este 2025 con un espectáculo de luces, música y tradición. Monterrey, San Luis Potosí, Acámbaro y Comonfort están en la ruta confirmada.

Tren navideño de Kansas City llegará a México; pasará por estos estados
Los Cuartos de Final del Apertura 2025 comienzan con un calendario ajustado por motivos de seguridad y tres series programadas para miércoles y sábado.

Toluca vs Juárez, Tigres vs Xolos y América vs Rayados: así arrancan los Cuartos de Final del Apertura 2025
Su legado no solo se encuentra en los personajes a los que dio vida, sino también en la huella personal y profesional.

De qué murió Gabriela Michel, actriz de doblaje y mamá de Aislinn Derbez