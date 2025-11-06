¿Afectan las recientes victorias electorales demócratas a los esfuerzos por poner fin al cierre de gobierno?

WASHINGTON- Las elecciones de esta semana en Estados Unidos, que han dado energía a los demócratas y enfurecido al presidente, Donald Trump, han enfriado los esfuerzos para poner fin a un cierre gubernamental récord, aumentando las dudas sobre la posibilidad de un avance a pesar del impacto devastador de los cierres federales en el país. Trump ha aumentado la presión sobre los republicanos del Senado para que pongan fin al cierre —que ya dura 37 días, el más largo en la historia de Estados Unidos— calificándolo como un “gran factor, negativo” en los pobres resultados del Partido Republicano en todo el país. Los demócratas vieron los comentarios de Trump como una razón para mantenerse firmes, creyendo que la participación del mandatario en las conversaciones podría llevar a un acuerdo sobre la extensión de los subsidios de salud, una condición clave de los demócratas. TE PUEDE INTERESAR: Las elecciones en EU muestran que la ventaja de Trump sobre la economía se desvanece Trump se niega a reunirse con los demócratas, insistiendo en que deben abrir el gobierno primero. Pero complicando la estrategia del Partido Republicano, Trump está cada vez más enfocado en presionar a los republicanos para que eliminen el filibusterismo del Senado para acelerar la reapertura, una idea que muchos senadores republicanos rechazan de plano. El presidente mantuvo la presión en un video el miércoles por la noche, en el que dijo que el umbral de 60 votos del Senado para aprobar legislación debería ser eliminado. ”Esto es mucho más grande que el cierre”, dijo Trump. “Esto es la supervivencia de nuestro país”. A su vez, los demócratas del Senado enfrentan sus propias presiones, tanto de los sindicatos ansiosos por que termine el cierre como de grupos aliados que quieren que se mantengan firmes. Muchos ven las decisivas victorias de los demócratas en las elecciones para gobernador en Virginia y Nueva Jersey como una validación de su estrategia de mantener el gobierno cerrado hasta que se aborden los subsidios de salud que están por expirar. ”Sería muy extraño que el pueblo estadounidense se haya pronunciado en apoyo de los demócratas que se plantan y luchan por ellos, y que en cuestión de días nos rindamos sin haber logrado ninguna de las cosas por las que hemos estado luchando”, dijo el senador Chris Murphy, demócrata de Connecticut.

Mientras tanto, las conversaciones continúan, pero el impacto del cierre sigue agravándose. La Administración Federal de Aviación anunció el miércoles planes para reducir el tráfico aéreo en un 10% en 40 mercados de alto volumen a partir del viernes por la mañana, para mantener la seguridad pese a la escasez de personal. Millones de personas ya se han visto afectadas por programas gubernamentales paralizados y cheques de pago federales perdidos, y se espera que vaya a más a medida que se acerca otra ronda de pagos la próxima semana. LOS PROGRESISTAS VEN LAS VICTORIAS COMO UNA RAZÓN PARA LUCHAR Grupos demócratas de base en todo el país promocionaron los resultados de las elecciones del martes como una aprobación de los votantes a la estrategia del cierre, y advirtieron a los legisladores que no lleguen a un acuerdo demasiado pronto. ”Los demócratas moderados del Senado que buscan una salida en este momento se están perdiendo completamente el momento”, dijo Katie Bethell, directora política de MoveOn, un grupo progresista. “Los votantes han enviado un mensaje rotundo: queremos líderes que luchen por nosotros, y queremos soluciones que hagan la vida más asequible”. Algunos demócratas del Senado compartieron ese sentimiento. El senador Bernie Sanders, una voz líder en el movimiento progresista, dijo que los demócratas “deben mantenerse fuertes” y deberían asegurar garantías sobre la extensión de los subsidios de salud, incluyendo “un compromiso del presidente de la Cámara de que apoyará la legislación, y que el presidente la firmará”. Aún así, queda por ver hasta qué punto se mantendrá el partido en su posición. Algunos demócratas han estado trabajando con republicanos para encontrar una salida al estancamiento, y se mantuvieron firmes después de las elecciones en que no había afectado a su punto de vista.