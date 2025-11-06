Las elecciones en EU muestran que la ventaja de Trump sobre la economía se desvanece

NUEVA YORK- Hace un año, el presidente Donald Trump ganó la Casa Blanca con la promesa de arreglar la economía. El martes, las derrotas de los republicanos fueron un recordatorio del alto precio político que paga el partido en el poder cuando los votantes siguen sintiéndose presionados. El propio Trump no figuraba en la papeleta electoral, y no celebró mítines en ninguno de los estados en los que se eligieron nuevas gobernadoras el martes. Pero el presidente, de todos modos, fue un personaje central en las campañas, una presencia constante en la publicidad de los demócratas y de sus argumentos electorales. TE PUEDE INTERESAR: Ante las amenazas de Trump, Zohran Mamdani y Nueva York están listos para dar la batalla Las victorias demócratas en Nueva Jersey y Virginia se basaron en las promesas de hacerle frente al altísimo costo de la vida en esos estados, al tiempo que culpaban a Trump y a sus aliados de todo lo que aqueja a esos lugares. En Nueva York, el repentino ascenso del alcalde electo Zohran Mamdani, un socialdemócrata con un ambicioso programa para reducir el costo de la vida, enfatizó la asequibilidad como fuerza política en 2025. Los resultados del martes vinieron tras un aluvión de encuestas que mostraron que Trump y el Partido Republicano vieron evaporar su ventaja de larga data en la gestión de la economía. “Hace exactamente un año tuvimos esa gran y hermosa victoria, exactamente un año”, dijo Trump el miércoles en un desayuno con senadores republicanos en la Casa Blanca. “Y anoche no se esperaba que fuera una victoria —eran áreas muy demócratas—, pero no creo que haya sido algo bueno para los republicanos”.

El propio enfoque sinuoso de Trump sobre la economía les ha dado mucho material a los demócratas. Trump derribó el ala este para construir un nuevo salón de baile, remodeló suntuosamente el cuarto de baño de Lincoln, pavimentó la Rosaleda para construir un patio como el de Mar-a-Lago y organizó una fiesta de Halloween al estilo de El gran Gatsby con el lema “una pequeña fiesta nunca ha matado a nadie” durante un cierre del gobierno y en vísperas de recortes en la ayuda alimentaria. “Trump es indiferente al dolor que sienten las familias estadounidenses”, dijo la representante Suzan DelBene, por Washington, quien dirige la campaña de los demócratas de la Cámara de Representantes de cara a las elecciones legislativas de 2026. Solo el 30 por ciento de los votantes cree que Trump ha estado a la altura de sus expectativas a la hora de abordar la inflación y el costo de la vida, según una reciente encuesta de NBC News, su cifra más baja en cualquier cuestión planteada. Y un escaso 27 por ciento de los votantes de una encuesta de CNN de finales de octubre dijo que las políticas de Trump habían mejorado las condiciones económicas del país, menos de la mitad de quienes pensaban que había empeorado las cosas. “Trump prometió reducir los costos el primer día”, dijo DelBene. “Es una gran promesa incumplida del Partido Republicano”. TE PUEDE INTERESAR: Victoria demócrata en Virginia y Nueva Jersey da el primer golpe electoral al presidente estadounidense Abigail Spanberger, excongresista demócrata, se hizo con la gobernación de Virginia con una campaña que destacaba las consecuencias para la economía del estado de los esfuerzos de Trump por desmantelar partes del gobierno federal. Mikie Sherrill, congresista durante cuatro mandatos, ganó con una plataforma que incluía de forma destacada la promesa de que el primer día de su mandato declararía el estado de emergencia en los costos de los servicios públicos y congelaría las tarifas. AMBAS GANARON CON DIFERENCIA DE DOS DIGITOS La contienda de Nueva Jersey fue especialmente reveladora porque el candidato republicano, Jack Ciattarelli, había intentado aprovechar la misma frustración que sienten los votantes por el statu quo económico y dirigir esa rabia contra los demócratas que controlan el gobierno del estado. Pero los anuncios que habían atacado a Sherrill como “más de lo mismo pero peor” acabaron fracasando.

Kiersten Pels, vocera del Comité Nacional Republicano, dijo que “estas elecciones de fin de año en estados profundamente demócratas no predicen el 2026″. Insistió en que los votantes seguían confiando en Trump y que los demócratas se habían ido “muy a la izquierda”. El ascenso de Mamdani desde el anonimato al estrellato nacional demostró el poder movilizador de la asequibilidad para los demócratas. Mamdani utilizó una campaña centrada en promesas específicas y de amplio alcance para derrotar a un exgobernador antaño poderoso, Andrew Cuomo. Mamdani contrastó su propio enfoque económico con la mirada errante del presidente sobre el tema, afirmando en ocasiones que Trump había ganado con tres promesas en 2024 —castigar a sus enemigos, hacer deportaciones masivas y aliviar el costo de la vida—, pero solo había cumplido las dos primeras.

Robert Blizzard, encuestador republicano, advirtió a su partido que no descartara a Mamdani y su “enfoque puntual” sobre la asequibilidad, incluso cuando los estrategas republicanos estaban ansiosos por convertir al socialdemócrata de 34 años en el próximo rostro del Partido Demócrata. “No se limiten a atribuir la victoria de Mamdani a un candidato woke que gana en una ciudad woke”, dijo Blizzard. “Es una llamada de atención a los legisladores de ambos bandos sobre la importancia de centrar las campañas en el coste y la asequibilidad”. En Washington, los demócratas del Congreso han abierto un frente en la guerra de la asequibilidad a través de un cierre del gobierno que es ya el más largo de la historia estadounidense. Hasta ahora, los demócratas del Senado se niegan a votar por la reapertura del gobierno a menos que los republicanos y Trump acuerden abordar los costos de la atención a la salud, que aumentan a medida que caducan las subvenciones federales. Pero la dinámica política en juego el martes fue sencilla y familiar. Los votantes están descontentos con la economía y empiezan a culpar a los republicanos en lugar de a los demócratas. En cierto modo, Trump se encuentra en la poco envidiable posición en la que estaban los demócratas hace un año, instando a los votantes a no creer en sus propios ojos —o carteras— cuando se trata de la economía. “No tenemos inflación”, insistió Trump el domingo en 60 Minutes. (Hay inflación).