Afirma Díaz-Canel que se ‘defenderá con fuerza’ frente a cualquier agresión terrorista, tras muerte de cuatro tripulantes

/ 26 febrero 2026
    Afirma Díaz-Canel que se 'defenderá con fuerza' frente a cualquier agresión terrorista, tras muerte de cuatro tripulantes
    La versión oficial sostiene que dos de los heridos figuran en investigaciones penales por presunta vinculación con actos considerados terroristas por el gobierno cubano. EFE

El presidente Miguel Díaz-Canel afirmó en redes sociales que Cuba “no agrede ni amenaza”, pero que defenderá su soberanía frente a cualquier acción que considere terrorista o mercenaria

El dictador de Cuba, Miguel Díaz-Canel, aseguró este jueves que responderá “con determinación y firmeza” ante cualquier acción que considere una agresión contra su soberanía, luego de un enfrentamiento armado entre fuerzas de seguridad cubanas y los tripulantes de una embarcación registrada en Estados Unidos que dejó cuatro personas muertas y varios heridos.

De acuerdo con información del Ministerio del Interior, la lancha —con matrícula del estado de Florida— fue detectada a aproximadamente una milla náutica al noreste del canalizo El Pino, dentro de aguas cubanas. Cuando una patrulla de guardacostas se aproximó para solicitar la identificación correspondiente, los ocupantes abrieron fuego contra los agentes.

En el intercambio de disparos resultó herido el comandante de la embarcación cubana. Las autoridades informaron que cuatro tripulantes de la lancha murieron y seis más resultaron lesionados.

El presidente Miguel Díaz-Canel afirmó en redes sociales que Cuba “no agrede ni amenaza”, pero que defenderá su soberanía frente a cualquier acción que considere terrorista o mercenaria.

La versión oficial sostiene que dos de los heridos figuran en investigaciones penales por presunta vinculación con actos considerados terroristas por el gobierno cubano, aunque no se han presentado pruebas públicas al respecto. Asimismo, se reportó la detención de otro ciudadano cubano que habría viajado previamente desde Estados Unidos para facilitar la operación y que, según las autoridades, confesó su participación.

Desde Washington, el secretario de Estado, Marco Rubio, indicó que el gobierno estadounidense verificará de manera independiente lo ocurrido y advirtió que responderá “en consecuencia” tras esclarecer los hechos.

El incidente se produce en un contexto de tensiones entre ambos países, en medio de fricciones diplomáticas y recrudecimiento de presiones políticas.

Miguel Sagnelli

Miguel Sagnelli

Egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) de la carrera de Periodismo y Comunicación, con una especialidad en Fotografía y Producción Audiovisual, y en Geopolítica.

Ha trabajado para diversos medios y ONGS en Europa y México por más de 15 años. Su enfoque y especialidad son las noticias de Política Internacional y Nacional y conflictos, buscando la veracidad, objetividad y la investigación periodística.

