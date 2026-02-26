Sheinbaum todavía analiza realizar acciones legales contra Musk por declaraciones en su contra
Fue cuestionada sobre la posibilidad de iniciar acciones legales contra el empresario estadounidense Elon Musk
Durante su conferencia matutina, Claudia Sheinbaum informó que se está valorando llevar a cabo o no acciones legales contra el empresario Elon Musk, después de que él afirmó que la mandataria “repite lo que los líderes de los cárteles le piden que diga”.
Ante la pregunta directa sobre si ya había decidido proceder jurídicamente, la titular del Ejecutivo respondió que el tema aún se encuentra en análisis por parte de su equipo legal y evitó confirmar una decisión definitiva. “No creo que valga la pena entablar un debate”, señaló en el Salón Tesorería.
Cuando se le insistió sobre si descartaba una demanda, precisó que la determinación todavía no está tomada, pues continúa en valoración. Sin embargo, lanzó una frase crítica hacia el empresario: “Como político, es un buen empresario”.
Sheinbaum recordó que desde el martes informó que sus abogados estudian las posibles vías legales tras las declaraciones del dueño de Tesla. No obstante, subrayó que, más allá de cualquier acción judicial, su prioridad es el respaldo ciudadano.
“Estamos considerando si procedemos legalmente. Lo están revisando los abogados, pero para mí lo más importante es lo que opina el pueblo”, concluyó.