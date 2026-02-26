Sheinbaum todavía analiza realizar acciones legales contra Musk por declaraciones en su contra

Durante su conferencia matutina, Claudia Sheinbaum informó que se está valorando llevar a cabo o no acciones legales contra el empresario Elon Musk, después de que él afirmó que la mandataria “repite lo que los líderes de los cárteles le piden que diga”.

Fue cuestionada sobre la posibilidad de iniciar acciones legales contra el empresario estadounidense Elon Musk, propietario de Tesla, luego de que este publicara en redes sociales que la mandataria “repite lo que los líderes de los cárteles le piden que diga”.

Ante la pregunta directa sobre si ya había decidido proceder jurídicamente, la titular del Ejecutivo respondió que el tema aún se encuentra en análisis por parte de su equipo legal y evitó confirmar una decisión definitiva. “No creo que valga la pena entablar un debate”, señaló en el Salón Tesorería.