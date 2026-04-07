Gobierno de Sheinbaum informa que se implementará el nuevo modelo de Servicio Universal de Salud a partir de enero de 2027

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México
/ 7 abril 2026
    Gobierno de Sheinbaum informa que se implementará el nuevo modelo de Servicio Universal de Salud a partir de enero de 2027
    Clark aseguró que, con este esquema, un paciente podrá ser atendido y permanecer en el hospital donde ingresó, incluso en casos de urgencia o tratamientos prolongados. ESPECIAL

Permitirá recibir atención médica en cualquier institución pública

A partir del 1 de enero de 2027, la atención médica en México cambiará de manera significativa: cualquier persona podrá acudir al hospital público más cercano sin importar si está afiliada al IMSS, ISSSTE, IMSS-Bienestar o servicios médicos de Pemex.

La medida forma parte del nuevo modelo de Servicio Universal de Salud que dio a conocer Eduardo Clark García Dobarganes, subsecretario de Integración Sectorial y Desarrollo de la Secretaría de Salud, durante la conferencia matutina de Claudia Sheinbaum.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/asegura-gobierno-de-sheinbaum-que-el-sarampion-sigue-bajando-LC19827783

Una sola credencial para todo el sistema de salud

Para que este cambio funcione, en 2026 comenzará un proceso nacional de credencialización. Se emitirá una identificación única, que:

Permitirá recibir atención médica en cualquier institución pública.

Sustituirá progresivamente los carnets del IMSS, ISSSTE e IMSS-Bienestar.

Servirá como identificación oficial válida para trámites gubernamentales y privados.

Será llave para el registro en programas sociales.Fin de las barreras administrativas entre instituciones

El objetivo central del modelo es integrar toda la infraestructura hospitalaria federal y eliminar las restricciones que hoy obligan a los pacientes a trasladarse a unidades específicas por su derechohabiencia.

Clark aseguró que, con este esquema, un paciente podrá ser atendido y permanecer en el hospital donde ingresó, incluso en casos de urgencia o tratamientos prolongados.

Primera fase: 2027

Durante el primer año se universalizarán los servicios prioritarios:

Urgencias: atención inmediata y tratamiento completo en el hospital más cercano.

Emergencias obstétricas: ingreso en unidades con mayor capacidad resolutiva.Infartos y eventos cerebrovasculares: activación de una red nacional de hemodinamia para atención rápida.

Cáncer de mama: ampliación de unidades de detección y tratamiento para todas las mujeres, sin distinción de institución.

El modelo también garantizará que tratamientos como cáncer, VIH, diálisis o trasplantes continúen aun cuando la persona pierda su derechohabiencia por cambios laborales.

Vacunación y atención primaria sin restricciones

Toda persona podrá recibir vacunas del esquema nacional en cualquier clínica pública.

Además, las unidades cercanas ofrecerán consultas de atención primaria, prevención, tratamiento de enfermedades comunes y emisión de recetas.

Segunda mitad de 2027: intercambio de servicios

Las instituciones comenzarán a compartir servicios especializados, como:

Radioterapia

Estudios de laboratorio

Imagenología (tomografías y resonancias)

Esto busca disminuir tiempos de espera y utilizar mejor la infraestructura disponible.

2028: consolidación del modelo

Para entonces, se prevé contar con:

Surtimiento universal de recetas en cualquier farmacia pública.

Consultas de especialidad mediante un sistema de referencia más ágil.

Seguimiento abierto de enfermedades crónicas como diabetes e hipertensión en cualquier institución.

Aplicación móvil y expediente clínico digital

Como complemento, se desarrollará una app móvil que permitirá:

Consultar la credencial digital y verificar vigencia de derechos.

Localizar unidades médicas y agendar citas.

Acceder a un expediente clínico electrónico con historial, recetas y resultados.

Utilizar herramientas de orientación médica con IA. Realizar teleconsultas, especialmente para zonas remotas.

Clark señaló que la implementación será paulatina para asegurar la viabilidad operativa y financiera del sistema.

El objetivo final: acercar el derecho a la salud, reducir traslados y aprovechar al máximo la infraestructura pública.

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Miguel Sagnelli

Miguel Sagnelli

Egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) de la carrera de Periodismo y Comunicación, con una especialidad en Fotografía y Producción Audiovisual, y en Geopolítica.

Ha trabajado para diversos medios y ONGS en Europa y México por más de 15 años. Su enfoque y especialidad son las noticias de Política Internacional y Nacional y conflictos, buscando la veracidad, objetividad y la investigación periodística.

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