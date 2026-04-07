Gobierno de Sheinbaum informa que se implementará el nuevo modelo de Servicio Universal de Salud a partir de enero de 2027

La medida forma parte del nuevo modelo de Servicio Universal de Salud que dio a conocer Eduardo Clark García Dobarganes , subsecretario de Integración Sectorial y Desarrollo de la Secretaría de Salud, durante la conferencia matutina de Claudia Sheinbaum.

A partir del 1 de enero de 2027 , la atención médica en México cambiará de manera significativa: cualquier persona podrá acudir al hospital público más cercano sin importar si está afiliada al IMSS, ISSSTE, IMSS-Bienestar o servicios médicos de Pemex.

Servirá como identificación oficial válida para trámites gubernamentales y privados.

Sustituirá progresivamente los carnets del IMSS, ISSSTE e IMSS-Bienestar.

Para que este cambio funcione, en 2026 comenzará un proceso nacional de credencialización . Se emitirá una identificación única , que:

Una sola credencial para todo el sistema de salud

Será llave para el registro en programas sociales.Fin de las barreras administrativas entre instituciones

El objetivo central del modelo es integrar toda la infraestructura hospitalaria federal y eliminar las restricciones que hoy obligan a los pacientes a trasladarse a unidades específicas por su derechohabiencia.

Clark aseguró que, con este esquema, un paciente podrá ser atendido y permanecer en el hospital donde ingresó, incluso en casos de urgencia o tratamientos prolongados.

Primera fase: 2027

Durante el primer año se universalizarán los servicios prioritarios:

Urgencias: atención inmediata y tratamiento completo en el hospital más cercano.

Emergencias obstétricas: ingreso en unidades con mayor capacidad resolutiva.Infartos y eventos cerebrovasculares: activación de una red nacional de hemodinamia para atención rápida.

Cáncer de mama: ampliación de unidades de detección y tratamiento para todas las mujeres, sin distinción de institución.

El modelo también garantizará que tratamientos como cáncer, VIH, diálisis o trasplantes continúen aun cuando la persona pierda su derechohabiencia por cambios laborales.

Vacunación y atención primaria sin restricciones

Toda persona podrá recibir vacunas del esquema nacional en cualquier clínica pública.

Además, las unidades cercanas ofrecerán consultas de atención primaria, prevención, tratamiento de enfermedades comunes y emisión de recetas.

Segunda mitad de 2027: intercambio de servicios

Las instituciones comenzarán a compartir servicios especializados, como:

Radioterapia

Estudios de laboratorio

Imagenología (tomografías y resonancias)

Esto busca disminuir tiempos de espera y utilizar mejor la infraestructura disponible.

2028: consolidación del modelo

Para entonces, se prevé contar con:

Surtimiento universal de recetas en cualquier farmacia pública.

Consultas de especialidad mediante un sistema de referencia más ágil.

Seguimiento abierto de enfermedades crónicas como diabetes e hipertensión en cualquier institución.

Aplicación móvil y expediente clínico digital

Como complemento, se desarrollará una app móvil que permitirá:

Consultar la credencial digital y verificar vigencia de derechos.

Localizar unidades médicas y agendar citas.

Acceder a un expediente clínico electrónico con historial, recetas y resultados.

Utilizar herramientas de orientación médica con IA. Realizar teleconsultas, especialmente para zonas remotas.

Clark señaló que la implementación será paulatina para asegurar la viabilidad operativa y financiera del sistema.

El objetivo final: acercar el derecho a la salud, reducir traslados y aprovechar al máximo la infraestructura pública.