Afirma Primer Ministro de Groenlandia que ‘eligen a Dinamarca antes que a EU’

En el informe que dieron el Primer Ministro de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen y la Primera Ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, Nielsen reiteró que Groenlandia no está en venta e insistió en que si el territorio tuviera que elegir, “elegiría Dinamarca en lugar de Estados Unidos”.

“Una cosa debe quedar clara para todos: Groenlandia no quiere ser propiedad de Estados Unidos, Groenlandia no quiere ser gobernada por Estados Unidos, Groenlandia no quiere ser parte de Estados Unidos... Elegimos la Groenlandia que conocemos hoy, que es parte del Reino de Dinamarca”, expresó.

A Frederiksen también se le pregunta qué puede ofrecer Dinamarca a Estados Unidos, y ella señala la larga historia de alianzas entre los dos países.

También dice que los diferentes países de Europa se encuentran en varios “flancos”: con la amenaza de Rusia al este, el territorialismo al sur, y ahora también un flanco norte, con preguntas sobre el mantenimiento de la seguridad del Ártico y un papel para la OTAN.

Nielsen de Groenlandia subraya que “estamos juntos con el Reino de Dinamarca”.

Subraya repetidamente que Groenlandia no se puede comprar y que su futuro lo deben decidir los groenlandeses, y “ese es también el mensaje que llevaremos mañana a Estados Unidos”.

Frederiksen añade que la situación está teniendo un impacto en la población groenlandesa, provocando una incertidumbre innecesaria, “lo cual es en sí mismo inaceptable, porque Groenlandia nunca ha buscado estar en conflicto con nadie”.

También defiende su decisión de no unirse personalmente a las conversaciones, diciendo que se acordó con EE.UU. que se realizarían a nivel de ministros de Asuntos Exteriores y que eso no cambia a pesar de la aparente decisión de JD Vance de unirse a la reunión.

Ella dice que el mensaje sigue siendo el mismo: Groenlandia no está en venta y Dinamarca hará todo lo posible para garantizar la seguridad en la región del Ártico, trabajando con los aliados de la OTAN.