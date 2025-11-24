Afirma Universidad de Michigan que confianza del consumidor en EU cayó a mínimo histórico

Tanto la evaluación sobre su situación financiera inmediata como la percepción respecto a la compra de bienes duraderos retrocedieron más de 10%, reflejando el impacto persistente de la inflación y la presión sobre los ingresos.

La lectura global de confianza del consumidor volvió a ubicarse entre las más bajas registradas. Aunque el cierre temporal del gobierno federal había generado una ligera mejora a mediados del mes, ese repunte resultó insuficiente. Según Joanne Hsu, directora del programa de encuestas, el descontento persiste debido a que los precios elevados no ceden y el poder adquisitivo continúa disminuyendo.

Aun así, el informe dejó un matiz positivo: las expectativas de inflación a un año bajaron a 4,5% —un leve descenso desde el 4,6% de octubre— y las previsiones a más largo plazo también se moderaron, pasando de 3,9% a 3,4%. Estos indicadores son observados de cerca por la Reserva Federal, que teme que expectativas demasiado elevadas conviertan la inflación en un fenómeno difícil de revertir.

El alivio parcial en las expectativas ha permitido a los funcionarios de la Fed mantener la idea de que la inflación podría seguir encaminándose hacia el objetivo del 2%. El índice de precios al consumidor avanzó 3% interanual en septiembre, apenas una décima más que el mes anterior, lo que ha reducido el nivel de alarma.

John Williams, presidente de la Reserva Federal de Nueva York, señaló que las expectativas “se mantienen firmemente ancladas” y afirmó que aún ve margen para realizar un ajuste adicional de corto plazo en la tasa de los fondos federales para acercarse a una postura neutral de política monetaria.

Esta posición se da en un contexto en el que los miembros del banco central se han dividido: algunos presionan por nuevos recortes a fin de apoyar un mercado laboral que se enfría; otros advierten que una relajación prematura podría devolver presión inflacionaria. Las declaraciones de Williams, abiertas a un tercer recorte de un cuarto de punto este año, incrementaron las apuestas a que la Fed adoptará una postura más flexible en su reunión del 9 y 10 de diciembre.

Después de su discurso, los futuros vinculados a las tasas de interés elevaron considerablemente la probabilidad de un nuevo recorte: de 39,1% el jueves a 69,7%, de acuerdo con el CME FedWatch.

En el plano cotidiano, los consumidores describen un entorno de mayor dificultad debido al encarecimiento de los créditos y financiamientos. La encuesta indica que la percepción sobre la situación financiera actual y sobre las condiciones para comprar bienes duraderos mostró retrocesos superiores al 10%, mientras que las expectativas hacia el futuro tuvieron un leve avance.

Hsu agregó que, hacia finales de mes, los hogares con mayor exposición a la renta variable perdieron el optimismo que habían mostrado en la lectura preliminar. La caída reciente en los mercados bursátiles provocó una disminución cercana a 2 puntos porcentuales en la confianza de este grupo en comparación con octubre.