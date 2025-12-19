Afirman que el Departamento de Justicia de EU publicará cientos de miles de archivos de Jeffrey Epstein

El Departamento de Justicia planea publicar el viernes “varios cientos de miles” de páginas de registros relacionados con el caso del notorio pedófilo Jeffrey Epstein, y en los próximos días se publicará más material , reveló un alto funcionario.

“Hoy publicaremos cientos de miles de documentos, y esos documentos vendrán en diferentes formatos, fotografías y otros materiales asociados con todas las investigaciones sobre el Sr. Epstein”, dijo el fiscal general adjunto Todd Blanche a “Fox & Friends”.

“Ahora bien, lo más importante que ha mencionado la fiscal general [Pam Bondi] y el director [del FBI] [Kash] Patel es que protejamos a las víctimas”, añadió Blanche. “Por eso, estamos revisando cada documento que vamos a presentar para asegurarnos de que cada víctima —su nombre, su identidad, su historia, en la medida en que estén protegidos— esté completamente protegida.

Así que preveo que publicaremos más documentos en las próximas semanas. Hoy, varios cientos de miles. Y en las próximas semanas, varios cientos de miles más.

El viernes se cumplen 30 días desde que el presidente Trump firmó una ley bipartidista que requiere que el Departamento de Justicia entregue todos los “registros, documentos, comunicaciones y materiales de investigación no clasificados”, así como toda la información clasificada en la mayor medida posible, dentro de ese plazo en relación con Epstein , quien murió en su celda de la cárcel de Manhattan el 10 de agosto de 2019, mientras esperaba el juicio por cargos federales de tráfico sexual.

Desde que se promulgó la ley, los jueces federales han autorizado la revelación de las transcripciones del gran jurado de la investigación federal sobre Epstein, así como sobre su novia y cómplice, Ghislaine Maxwell , quien actualmente cumple una condena de 20 años de prisión tras ser declarada culpable en diciembre de 2021 de conspiración de tráfico sexual y otros cargos.

Los jueces también aprobaron la divulgación de información al gran jurado sobre una investigación en Florida sobre delitos sexuales contra menores por parte de Epstein , que lo llevó a aceptar un acuerdo de culpabilidad favorable en 2008, en virtud del cual cumplió solo 13 meses de prisión, pasando gran parte de ese tiempo en libertad condicional.

La publicación del viernes seguirá a la divulgación el 12 de noviembre de 20.000 páginas de documentos del patrimonio de Epstein obtenidos por el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes.

Los demócratas en el panel también han publicado docenas de fotografías de Epstein con algunos de sus famosos y poderosos amigos, incluido el director de cine Woody Allen; Andrew Mountbatten-Windsor, anteriormente el príncipe Andrés, duque de York; el cofundador de Microsoft, Bill Gates; el teórico político Noam Chomsky; y el ex estratega de la Casa Blanca de Trump, Steve Bannon.

El interés público en el caso Epstein se intensificó después de que el FBI y el Departamento de Justicia publicaran un memorando conjunto el 6 de julio, concluyendo que Epstein se suicidó en la cárcel y no mantenía una “lista de clientes” de hombres ricos y poderosos a quienes traficaba con niñas de hasta 14 años, contrariamente a la especulación generalizada.

El viernes, Blanche no descartó la posibilidad de que se presenten cargos adicionales por la publicación de los archivos, diciendo: “Como ordenó el presidente, todavía se está investigando y espero que eso continúe sucediendo”.

“Hasta el día de hoy no hay nuevos cargos, pero estamos investigando”.