Critican que Pam Bondi, fiscal general de EU, ignoró por completo los archivos de Epstein

La jefa de gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles, criticó duramente a la fiscal general Pam Bondi por su respuesta inicial a los pedidos de divulgación de información sobre el caso de Jeffrey Epstein, diciendo en una entrevista publicada el martes que la jefa del Departamento de Justicia “falló por completo”.

El 27 de febrero, la administración Trump entregó carpetas etiquetadas como “Los archivos Epstein: Fase 1” a un grupo de influyentes conservadores que habían sido invitados a la Casa Blanca y que posteriormente hicieron desfilar las carpetas frente al cuerpo de prensa de la Casa Blanca que observaba.

TE PUEDE INTERESAR: FBI detiene una célula pro palestina que planeaba un ataque terrorista para la víspera de Año Nuevo

Sin embargo, las carpetas no contenían ninguna información nueva, sino que eran simplemente extractos de la guía telefónica del notorio pedófilo, incluyendo una lista de contactos sin más contexto y direcciones redactadas.

“Creo que se equivocó por completo al no darse cuenta de que ese era precisamente el grupo al que le importaba esto”, declaró Wiles al autor Chris Whipple, de Bondi, en una entrevista publicada por Vanity Fair el martes. “Primero les dio carpetas llenas de nada. Y luego dijo que la lista de testigos, o la lista de clientes, estaba en su escritorio. No existe ninguna lista de clientes, y desde luego que no estaba en su escritorio”.

Bondi hizo este último comentario en una entrevista con Fox News Channel el 21 de febrero . Cuando se le preguntó si se haría pública una supuesta lista de los “clientes” de Epstein, la Fiscal General respondió: “La tengo en mi escritorio ahora mismo para revisarla”.

Según Wiles, “las personas que realmente apreciaron lo importante que es esto son” el director del FBI, Kash Patel, y su adjunto, Dan Bongino.

“Vivían en ese mundo”, dijo, “y el vicepresidente [JD Vance], quien ha sido un teórico de la conspiración durante una década... Durante años, Kash ha estado diciendo: ‘Hay que publicar los archivos, hay que publicar los archivos’. Y lo ha estado diciendo considerando lo que creía que había en esos archivos, que resultó ser incorrecto”.

Meses después, el 6 de julio, el FBI y el Departamento de Justicia publicaron un memorando conjunto que concluía que Epstein no mantenía una lista de amigos ricos y poderosos que abusaron de niñas de tan solo 14 años, contrariamente a la especulación pública.

Días después, el fiscal general adjunto Todd Blanche viajó a Florida para reunirse con la cómplice de Epstein, Ghislaine Maxwell, quien cumple una condena de 20 años de prisión por conspiración de tráfico sexual y otros cargos.

Wiles dijo a Vanity Fair que la reunión con Maxwell fue idea de Blanche e insistió en que ni ella ni el presidente Trump fueron consultados sobre el posterior traslado de la madame de Epstein a un campo de prisioneros de seguridad media en Texas.

“El presidente estaba furioso”, dijo. “El presidente estaba muy descontento. No sé por qué la trasladaron. El presidente tampoco lo sabe”.

Wiles hizo estos mordaces comentarios al autor Chris Whipple en una de las 11 entrevistas realizadas durante el primer año del segundo mandato de Trump.

Whipple es conocido por su libro de 2017 “The Gatekeepers”, sobre los jefes de gabinete de la Casa Blanca. También escribió “The Fight of His Life”, una biografía del expresidente Joe Biden, y a principios de este año publicó “Uncharted”, sobre la campaña presidencial de 2024.

Wiles respondió al artículo en una declaración el martes por la mañana , calificándolo de “un artículo engañosamente elaborado y dirigido contra mí y contra el mejor presidente, el mejor personal de la Casa Blanca y el mejor gabinete de la historia”.

Se ignoró un contexto significativo y se omitió de la noticia gran parte de lo que yo y otros dijimos sobre el equipo y el presidente. Supongo, después de leerlo, que esto se hizo para pintar una narrativa abrumadoramente caótica y negativa sobre el presidente y nuestro equipo —continuó—.

“La verdad es que la Casa Blanca de Trump ya ha logrado más en once meses que cualquier otro presidente en ocho años y eso se debe al liderazgo y la visión inigualables del presidente Trump, para quien he tenido el honor de trabajar durante la mayor parte de una década.

“¡Nada de esto detendrá nuestra incansable búsqueda de hacer que Estados Unidos vuelva a ser grande!”