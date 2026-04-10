Afirman que Trump ‘está cosechando los amargos frutos’ de pensar que la intervención en Irán es tan fácil como en Venezuela

John Feeley, piloto de helicóptero de la Infantería de Marina que más tarde fue embajador de Estados Unidos en Panamá, creía que Trump estaba “eufórico por la victoria en Venezuela” cuando tomó la desafortunada decisión de atacar a Irán en febrero, dejando un rastro de destrucción en todo Oriente Medio y asestando un duro golpe a la economía mundial.

Según uno de los expertos en América Latina más respetados del Departamento de Estado de Estados Unidos, Donald Trump está “cosechando el amargo fruto” de haber pensado erróneamente que la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro ofrecía un modelo para derrocar al régimen iraní.

Maduro fue capturado durante una misión de fuerzas especiales el 3 de enero, y los remanentes de su régimen autoritario capitularon rápidamente ante las exigencias estadounidenses bajo el liderazgo de su sucesora, Delcy Rodríguez.

Más de 100 soldados cubanos y venezolanos perdieron la vida durante la Operación Resolución Absoluta de Trump, pero ningún miembro del ejército estadounidense resultó muerto.

“Esta fue una de las demostraciones más impactantes, efectivas y poderosas del poderío y la competencia militar estadounidense en la historia de Estados Unidos”, alardeó Trump el mes pasado, calificando su ataque como prueba de que Estados Unidos tenía “el ejército más fuerte y temible del planeta”.

Feeley reconoció que la captura de Maduro había demostrado que la administración Trump estaba “dispuesta a usar la fuerza para deshacerse de alguien que no les agrada”. Pero él y otros ex altos diplomáticos estadounidenses creían que también había llevado al presidente de Estados Unidos a creer erróneamente que derrocar al líder supremo de Irán, Ali Khamenei, y a su régimen sería tan sencillo como derrocar al autócrata sudamericano.

“Ahora estamos cosechando literalmente el amargo fruto de una decisión tomada en gran parte de intervenir en Irán basándose en la increíble buena suerte que tuvo en Venezuela”, dijo Feeley, enfatizando que sus comentarios no eran una crítica a las fuerzas de élite que secuestraron a Maduro.

“Como alguien que voló en esas unidades... no puedo decirles cuántas cosas podrían haber salido terriblemente mal”, dijo refiriéndose a la incursión nocturna en la que participaron comandos de la Delta Force y miembros de una unidad de aviación de élite conocida como los Night Stalkers.

Feeley, quien dejó el servicio exterior durante el primer mandato de Trump, afirmó que el ataque a Venezuela llevó a Trump a anticipar una “maravillosa guerra de dos semanas y tres cintas” similar en Irán.

“Creo que es muy cierto que el éxito del episodio venezolano lo llevó a dar luz verde... y comenzar el episodio iraní”, dijo, expresando su temor de que pronto se cometa un error de cálculo similar en Cuba, país que Trump prometió recientemente “conquistar”.

“Creo que estos tipos cometerán el error muy ingenuo y simplista de pensar que Cuba va a ser igual que Venezuela, del mismo modo que malinterpretaron que Irán iba a ser igual que Venezuela”, dijo.

“Se trata de regímenes de 70 años, de 50 años en el caso de Irán. Están descentralizados, sus miembros están entrenados, han sido adoctrinados... Es un escenario muy diferente al de Venezuela, que era una mafia criminal que solo había consolidado su posición en la última década. Pero creo que esta administración es lo suficientemente miope como para seguir creyendo ingenuamente: ‘Simplemente entraremos allí’”.

Thomas Shannon, especialista en Venezuela y ex embajador en Brasil, responsable de la política hacia América Latina durante el mandato de George W. Bush, también estaba convencido de que la intervención de Trump en Venezuela le había llevado a cometer un grave error de cálculo en Oriente Medio.

“Él creía que Irán iba a ser igual. Es decir, [Trump] sabía que no podían irrumpir y arrestar al líder supremo. Pero pensaba que podían entrar y matarlo, y que podían matar a muchos otros líderes, tanto civiles como militares, y que esa demostración de fuerza tendría el mismo impacto que el asalto a Caracas”, dijo Shannon, quien creía que Trump esperaba reemplazar al ayatolá de Irán con una figura dócil, al estilo de Rodríguez. Pero ese líder no ha surgido.

Shannon dijo: “En muchos sentidos, Venezuela se convierte en un ejemplo equivocado. Pero es el que el presidente tiene en mente cuando decide unirse a los israelíes en el ataque del 28 de febrero. El problema es que las circunstancias son muy diferentes y los iraníes son diferentes. Y tienen una resiliencia, una capacidad interna y estructuras que les permiten resistir este tipo de ataques sin tener que rendirse ni fingir que se rinden”.

Feeley percibió la ironía de cómo, al ceder ante el ataque de Trump en enero, los antiguos adversarios del presidente estadounidense en Caracas habían inducido inadvertidamente a Estados Unidos a cometer un error de cálculo tan perjudicial a más de 10 mil kilómetros de distancia, en Teherán.

“ Obviamente, el poder duro es poder duro y no había nada que pudieran hacer para impedir que Trump hiciera lo que hizo [en Venezuela]”, dijo Feeley.

“ Pero su venganza final fue que, en cierto modo, se rindieron y lo hicieron parecer fácil, y entonces [Trump] pensó: ‘Oh, voy a intentarlo en un antiguo imperio persa, una civilización milenaria. Amenazaré con volar por los aires toda la civilización’. Y aquí estamos”.