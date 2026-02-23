Trump amenaza con aranceles ‘desagradables’ mientras la UE busca claridad sobre acuerdos comerciales

Donald Trump ha declarado que puede usar los aranceles de una manera “mucho más poderosa y desagradable”, mientras el Reino Unido y la UE dijeron que están buscando claridad urgente sobre los acuerdos comerciales con Estados Unidos que alcanzaron el verano pasado.

Trump amenazó el lunes con intensificar su guerra arancelaria global, después de que la Corte Suprema dictaminara la semana pasada que había excedido su autoridad legal para imponer sus medidas del “día de la liberación” el año pasado.

El portavoz de Keir Starmer dijo que no espera que el nuevo arancel global del 15% de Trump, anunciado el sábado , afecte la “mayoría” del acuerdo económico entre el Reino Unido y Estados Unidos que se pactó el año pasado.

Sin embargo, aún no está claro si los nuevos aranceles, que se aplicarán a partir del martes, serán del 10% sobre la mayoría de los bienes acordados en mayo pasado, o del 15%.

Al preguntársele si los aranceles de represalia eran una opción, respondió: «Nadie quiere una guerra comercial. Nadie quiere una escalada de la situación. Pero, como digo, nada está descartado en este momento».

Como era de esperar, las conversaciones siguen en curso y la situación está en constante evolución. Si bien comprendemos la incertidumbre que esto genera, las empresas y el público británico pueden estar seguros de que nos centramos en protegerlos y en el interés nacional.

Trump publicó el lunes en su red social Truth: “El tribunal también aprobó todos los demás aranceles, de los cuales hay muchos, y todos ellos pueden usarse de una manera mucho más poderosa y desagradable, con seguridad jurídica, que los aranceles tal como se usaron inicialmente.

“Nuestra incompetente Corte Suprema hizo un gran trabajo para las personas equivocadas, y por eso deberían avergonzarse (¡pero no los Tres Grandes!)”. La decisión fue aprobada por 6-3.

El principal negociador comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, dijo el fin de semana que los acuerdos ya alcanzados “siguen vigentes” .

Sin embargo, reina la confusión entre las empresas del Reino Unido y la UE.

El nuevo presidente de la Cámara de Comercio Británica, Andy Haldane, dijo a la BBC que creía que los aranceles del 15% se aplicarían a partir del martes, a menos que el gobierno escuchara lo contrario.

“Tenemos un arancel del 10% con EE. UU. Si [Trump] cumple mañana, será del 15%, lo que significará que el Reino Unido se sitúa en los últimos puestos de la clasificación en cuanto a quiénes han salido peor parados según las mediciones del fin de semana”, declaró en el programa Today de BBC Radio 4.

Peter Leibinger, presidente de la Federación Alemana de Industrias (BDI), pidió a la UE que “se acerque rápidamente a EE. UU. y brinde claridad sobre los aranceles y las reglas comerciales”.

En julio la UE llegó a un acuerdo que establecía aranceles generales del 15% que incluían los gravámenes anteriores.

Greer dijo el domingo que los nuevos aranceles del 15% no se aplicarían a los países con los que ya tenía un acuerdo, incluidos el Reino Unido, la UE, Suiza, Japón, Corea del Sur, Vietnam y Lesotho.

“Queremos que entiendan que estos acuerdos serán buenos”, declaró Greer a CBS. “Los respaldaremos. Esperamos que nuestros socios también lo hagan”.

El lunes, la UE afirmó que una mayor claridad era el mínimo indispensable para que, como UE, pudiéramos hacer una evaluación clara y decidir los próximos pasos. Tenemos muy claro lo que debe suceder. Estados Unidos debe decirnos con precisión qué está sucediendo, declaró el portavoz comercial de la UE, Olof Gill.

“Nuestra intención es seguir implementando los aspectos del acuerdo que hicimos con Estados Unidos”.

El comisario de Comercio de la UE, Maroš Šefčovič, asistirá a una reunión virtual de los ministros de Comercio del G7 el lunes y también se reunirá con los embajadores de la UE en Bruselas para discutir los próximos pasos, añadió Gill.

El Parlamento Europeo está a punto de pausar el proceso de ratificación del acuerdo comercial con Trump más tarde esta tarde, dijo el negociador principal del grupo conservador de eurodiputados.

El Parlamento ya suspendió el acuerdo una vez, por la amenaza de Trump a Groenlandia, pero lo descongeló a principios de este mes y se espera una votación de todos los eurodiputados en marzo para ratificar formalmente el acuerdo.

El dólar estadounidense cayó un 0,4% frente a una canasta de otras monedas el lunes después de que la agencia de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) dijera que desactivaría todos los códigos arancelarios asociados con las órdenes relacionadas con la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional a partir del martes a la medianoche (5 a.m., hora del Reino Unido).

La CBP informó a los transportistas el lunes por la mañana que dejaría de cobrar aranceles bajo la ley de poderes de emergencia a partir de las 12.01 a. m. (hora del este de EE. UU.) del martes.

Las autoridades aduaneras de EE.UU. no dieron ninguna información nueva sobre posibles reembolsos a los importadores.

Esto es así a pesar de la decisión de la Corte Suprema de hacer que más de 175.000 millones de dólares (130.000 millones de libras) de ingresos anteriores del Tesoro de Estados Unidos estén sujetos a posibles reembolsos, según una estimación de los economistas del Modelo Presupuestario de Penn Wharton.