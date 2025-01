Agencia anticorrupción surcoreana recibe otra orden judicial para detener al presidente Yoon Suk Yeol

SEÚL- La Oficina de Investigación de Corrupción para Altos Funcionarios, que planea interrogar al asediado mandatario sobre las acusaciones de rebelión por su breve decreto de ley marcial del 3 de diciembre, no confirmó de inmediato durante cuánto tiempo seguiría siendo válida la orden.

El fiscal jefe de la agencia, Oh Dong-woon, se negó a responder cuando los legisladores le preguntaron cuándo expiraría la orden, diciendo que esa información es sensible mientras la agencia y la policía estudian formas de ejecutarla. Las órdenes de detención suelen durar siete días, pero pueden extenderse hasta unos 10 días. Oh no dijo cuándo planeaban los investigadores hacer su próximo intento para detener a Yoon.

TE PUEDE INTERESAR: Aprueban orden de arresto contra presidente de Corea del Sur, Yoon Suk-yeol, por declarar ley marcial

En un principio, el Tribunal del Distrito Occidental de Seúl emitió la semana pasada una orden para detener a Yoon y una orden separada para registrar su residencia después de que él desafiara a las autoridades al negarse a presentarse a un interrogatorio sobre el decreto de ley marcial.

Docenas de investigadores de la agencia anticorrupción y oficiales de policía que les asistían intentaron detener a Yoon el viernes, pero se retiraron de su residencia en Seúl después de un tenso enfrentamiento con el servicio de seguridad presidencial que duró más de cinco horas. Los investigadores no hicieron otro intento para detener a Yoon antes de que las órdenes judiciales anteriores expiraran el lunes.