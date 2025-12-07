Agentes de EU impiden acto de naturalización de inmigrantes en Boston

NUEVA YORK.-Debido a que son originarios de países afectados por la reciente suspensión selectiva de solicitudes de inmigración del Gobierno de Estados Unidos, agentes federales estadounidenses impidieron la ceremonia de naturalización de algunos inmigrantes en Boston.

De acuerdo a lo que se publicó en medios de comunicación, los agentes del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) se presentaron en esta ceremonia, que supone el último paso del proceso de naturalización e incluye la jura de lealtad a EU, en el monumental Faneuil Hall.

Los agentes del USCIS dijeron a inmigrantes que estaban ya en fila que no podían continuar debido a sus países de origen.

Una de las afectadas fue una mujer haitiana con permiso de trabajo permanente (tarjeta verde) desde hace dos décadas, clienta de la plataforma Project Citizenship, cuya directora ejecutiva, Gail Breslow, indicó que esta no recibió una notificación de cancelación, como otras personas.

“Se presentó como tenía programado y cuando llegó, los funcionarios estaban preguntando a todo el mundo de qué países eran, y si decían un determinado país, se les pedía salir de la fila y que sus ceremonias de juramento estaban canceladas”, dijo Breslow a GBH.

Fue el pasado martes que el Gobierno del presidente de EU, Donald Trump, anunció la suspensión de todas las solicitudes de inmigración presentadas por ciudadanos de 19 países incluidos en una prohibición de viajes, entre ellos Cuba, Venezuela, Haití y Somalia.

Al momento esta decisión del Gobierno afecta a procesos de residencia permanente, naturalización y otros trámites migratorios supervisados por USCIS, y ha resultado en cancelaciones de entrevistas y ceremonias de naturalización.

Lo anterior sucedió tras eventos de inseguridad registrados, incluyendo el tiroteo de dos miembros de la Guardia Nacional en Washington, atribuido a un ciudadano afgano con asilo.