Agentes de ICE no portaban cámaras durante la detención y el baleo de Lorenzo Salgado
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El Departamento de Seguridad Nacional aseguró que Lorenzo Salgado Araujo no era su objetivo durante el retén antimigratorio
El 9 de julio, tras los incidentes en Houston, Texas, se reportó que los agentes de ICE no portaban cámaras corporales, mientras realizaban el retén en contra de Lorenzo Salgado Araujo y sus compañeros de trabajo.
Las nuevas actualizaciones ocurren después de que los familiares de la víctima y activistas exigieran una investigación rigurosa a las acciones de los agentes federales. En respuesta, el Departamento de Seguridad Nacional esclareció que Lorenzo Salgado no era el objetivo del retén antimigrantes.
Según el informe de la agencia federal, se les notificó sobre migrantes indocumentados que viajaban en una camioneta blanca. Al interceptar el vehículo, los agentes testificaron que la víctima intentó embestirlos y por ello abrieron fuego en contra de este, causando su muerte tras haberlo trasladado a un hospital por sus heridas.
Además de desacreditar la versión de la Seguridad Nacional, los familiares de Lorenzo Salgado Araujo aseguraron que no han podido reclamar el cuerpo, porque a la esposa de la víctima, quien también es una migrante indocumentada, no se le permite ejercer la potestad para reclamar el cuerpo de su esposo. El colectivo activista, LULAC, busca darles servicios legales a los familiares para que dicho derecho recaiga en los hijos, quienes sí son ciudadanos de Estados Unidos.