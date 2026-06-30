Al menos 20 heridos en un incendio en una planta petroquímica del este de India

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    Al menos 20 heridos en un incendio en una planta petroquímica del este de India
    Una víctima de un incendio en una planta petroquímica es trasladado al hospital para ser atendido en el distrito de Purba Medinipur, unos 130 kilómetros (80 millas) al suroeste de Calcuta, en la capital del estado de Bengala Occidental, India. AP

Al momento la causa del incendio no se conocía de inmediato, por lo que fue abierta una indagación por las autoridades

NUEVA DELHI.-Un incendio en una planta petroquímica del este de India dejó al menos 20 personas heridas, cinco de ellas en estado crítico, informó la policía.

El fuego ocurrió el martes en un oleoducto de nafta en una instalación operada por Haldia Petrochemicals y se propagó rápidamente a viviendas cercanas en el distrito de Purba Medinipur, en el estado de Bengala Occidental, unos 130 kilómetros (80 millas) al suroeste de la capital estatal, Calcuta.

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Los bomberos utilizaron 12 camiones para controlar el incendio, mientras que los heridos fueron rescatados y trasladados a hospitales cercanos, indicó la policía. Entre los heridos había trabajadores de la planta y al menos dos guardias de seguridad.

Un video desde el lugar mostraba a los bomberos rociando el incendio con agua mientras una espesa columna de humo negro se elevaba del oleoducto en llamas.

La nafta es un derivado del petróleo muy inflamable que se utiliza en la producción de combustibles y otros productos químicos.

Haldia Petrochemicals señaló en un comunicado que estaba investigando el incidente.

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