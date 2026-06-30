Al menos 20 heridos en un incendio en una planta petroquímica del este de India

NUEVA DELHI.-Un incendio en una planta petroquímica del este de India dejó al menos 20 personas heridas, cinco de ellas en estado crítico, informó la policía.

El fuego ocurrió el martes en un oleoducto de nafta en una instalación operada por Haldia Petrochemicals y se propagó rápidamente a viviendas cercanas en el distrito de Purba Medinipur, en el estado de Bengala Occidental, unos 130 kilómetros (80 millas) al suroeste de la capital estatal, Calcuta.

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Los bomberos utilizaron 12 camiones para controlar el incendio, mientras que los heridos fueron rescatados y trasladados a hospitales cercanos, indicó la policía. Entre los heridos había trabajadores de la planta y al menos dos guardias de seguridad.

Un video desde el lugar mostraba a los bomberos rociando el incendio con agua mientras una espesa columna de humo negro se elevaba del oleoducto en llamas.

La nafta es un derivado del petróleo muy inflamable que se utiliza en la producción de combustibles y otros productos químicos.

Haldia Petrochemicals señaló en un comunicado que estaba investigando el incidente.