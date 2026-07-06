Al menos 25 muertos y un centenar de heridos en enfrentamientos en una prisión de Sri Lanka

COLOMBO.-Al menos 25 muertos personas murieron, la mayoría de ellos reclusos, y más de 100 personas resultaron heridas, luego de que estallaran enfrentamientos dentro de una prisión en las afueras de la capital de Sri Lanka.

Los disturbios en la prisión de Negombo, a unos 35 kilómetros (22 millas) al norte de la capital, Colombo, comenzaron entre los reclusos el domingo y, cuando los guardias intentaron intervenir el lunes, “ellos (los reclusos) empezaron a atacar al personal de la prisión”, señaló el portavoz de la prisión, A .C. Gajanayake.

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Las prisiones de Sri Lanka se encuentran sobrepobladas, pues tienen más de 39 mil reclusos hacinados en un sistema con una capacidad total de apenas 10 mil, no obstante, haste l momento se desconoce el motivo que desencadenó los enfrentamientos.

Un funcionario del principal hospital público de la zona indicó que siete funcionarios penitenciarios y 18 reclusos habían muerto y que otras 43 personas estaban siendo tratados por lesiones.

Asimismo añadió que otros tres hospitales también estaban atendiendo a decenas de heridos.

Tras los hechos el ministro de Justicia, Harshana Nanayakkara, dijo que el primer enfrentamiento estalló entre dos bandas rivales vinculadas al narcotráfico.

Indicó que las autoridades restablecieron el orden el lunes por la noche, mientras los reclusos que encabezaron la violencia fueron trasladados a otras dos prisiones. También se desplegaron tropas del Ejército alrededor de la prisión.