Al menos 26 muertos al hundirse autobús en río de Bangladesh

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Internacional
/ 26 marzo 2026
    Al menos 26 muertos al hundirse autobús en río de Bangladesh
    Familiares de las víctimas lloran en el hospital gubernamental Rajbari, un día después de que un bus de pasajeros se cayese al río Padma mientras embarcaba en un transbordador en el distrito de Rajbari. AP.

Muchos de los pasajeros nadaron para ponerse a salvo tras el accidente, pero otros quedaron atrapados

DACA.-Al menos 26 personas fallecieron cuando un bus que transportaba a unas 50 personas se precipitó a un gran río en el centro de Bangladesh mientras subía a un transbordador, informaron las autoridades el jueves.

El vehículo cayó el miércoles por la tarde al río Padma, en el distrito de Rajbari, a unos 84 kilómetros (52 millas) de la capital, Daca, explicó el bombero Dewan Sohel Rana.

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Sultana Akhter, la principal administradora gubernamental local, dijo que al menos 26 personas murieron en el accidente. Añadió que las autoridades estaban entregando los cuerpos a sus familias el jueves.

El autobús se dirigía a la capital desde el distrito suroccidental de Kushtia, coincidiendo con la vuelta de la gente a sus trabajos tras el feriado islámico de Eid al-Fitr.

Una embarcación de rescate se sumó a la operación a última hora del miércoles y sacó el bus del agua, indicó, y los rescatistas trabajaron durante la noche para recuperar cadáveres. Las fuertes corrientes y las lluvias interrumpieron las labores de rescate durante la noche, apuntó.

No estaba claro si aún personas desaparecidas. Once mujeres y cinco niños estaban entre los fallecidos, de acuerdo con el Departamento de Bomberos y de Defensa Civil.

Miles de personas mueren cada año en accidentes de tráfico en Bangladesh.

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