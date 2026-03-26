Al menos 26 muertos al hundirse autobús en río de Bangladesh

DACA.-Al menos 26 personas fallecieron cuando un bus que transportaba a unas 50 personas se precipitó a un gran río en el centro de Bangladesh mientras subía a un transbordador, informaron las autoridades el jueves.

El vehículo cayó el miércoles por la tarde al río Padma, en el distrito de Rajbari, a unos 84 kilómetros (52 millas) de la capital, Daca, explicó el bombero Dewan Sohel Rana.

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Sultana Akhter, la principal administradora gubernamental local, dijo que al menos 26 personas murieron en el accidente. Añadió que las autoridades estaban entregando los cuerpos a sus familias el jueves.

El autobús se dirigía a la capital desde el distrito suroccidental de Kushtia, coincidiendo con la vuelta de la gente a sus trabajos tras el feriado islámico de Eid al-Fitr.

Una embarcación de rescate se sumó a la operación a última hora del miércoles y sacó el bus del agua, indicó, y los rescatistas trabajaron durante la noche para recuperar cadáveres. Las fuertes corrientes y las lluvias interrumpieron las labores de rescate durante la noche, apuntó.

No estaba claro si aún personas desaparecidas. Once mujeres y cinco niños estaban entre los fallecidos, de acuerdo con el Departamento de Bomberos y de Defensa Civil.

Miles de personas mueren cada año en accidentes de tráfico en Bangladesh.