Al menos 3 muertos y 16 heridos en ataques rusos contra Kiev tras reuniones con Jared Kushner y Steve Witkoff

La posibilidad de reactivar las negociaciones para poner fin a la guerra en Ucrania volvió a tomar fuerza esta semana, aunque sin que Moscú y Kiev hayan logrado todavía acercar posiciones de manera decisiva. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, aseguró que los representantes estadounidenses que estuvieron en Kiev le presentaron propuestas que considera especialmente relevantes para avanzar hacia un acuerdo de paz. Entre ellas habría, según el mandatario, “un par de ideas muy buenas y valiosas”, aunque decidió mantener los detalles en reserva.

Zelensky también confirmó que espera reunirse con Donald Trump alrededor del 20 de septiembre, coincidiendo aproximadamente con la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York. El presidente ucraniano pretende aprovechar ese encuentro para solicitar a Washington un mayor suministro de sistemas Patriot, considerados fundamentales para reforzar la defensa de Kiev frente a los misiles balísticos rusos. WASHINGTON INTENSIFICA SU DIPLOMACIA Los contactos estadounidenses se produjeron durante el fin de semana, cuando Jared Kushner y Steve Witkoff viajaron por separado a Kiev y Moscú. Los enviados mantuvieron conversaciones tanto con Zelensky como con Vladimir Putin en un nuevo intento de destrabar un proceso diplomático que lleva meses prácticamente estancado. Aunque Kiev considera que las conversaciones dejaron algunas propuestas interesantes sobre la mesa, los encuentros no se tradujeron en un acuerdo inmediato ni en una reducción sostenida de las hostilidades. Zelensky dijo que Ucrania está preparada para buscar acuerdos en asuntos particularmente sensibles, entre ellos las exportaciones de cereales y la seguridad energética. Ambos temas se han convertido en puntos de tensión debido a los ataques contra instalaciones petroleras, infraestructura eléctrica y embarcaciones vinculadas al comercio en el Mar Negro. El mandatario ucraniano incluso planteó la posibilidad de que representantes de Rusia, Ucrania y Estados Unidos vuelvan a sentarse juntos durante el otoño.

MOSCÚ SOSTIENE QUE LA VICTORIA ESTÁ CERCA Mientras Kiev apuesta por la vía diplomática, el Kremlin mantiene un discurso muy diferente. Dmitry Peskov, portavoz del presidente Vladimir Putin, afirmó que Rusia continúa decidida a alcanzar sus objetivos militares en Ucrania y aseguró que Moscú considera que la victoria está próxima. “Estamos convencidos de que la victoria está muy cerca”, afirmó Peskov, quien al mismo tiempo sostuvo que Rusia mantiene su disposición a encontrar una salida negociada y valoró positivamente los esfuerzos diplomáticos impulsados por Trump. Sin embargo, esa percepción no coincide con la evaluación de varios funcionarios europeos y analistas occidentales, quienes consideran que las fuerzas rusas han tenido dificultades para transformar su superioridad numérica en avances decisivos sobre el terreno. Uno de los principales objetivos de Moscú continúa siendo el control de la región de Donetsk, en el este de Ucrania. El frente se extiende por aproximadamente 1.250 kilómetros y los avances rusos se han ralentizado considerablemente. El Institute for the Study of War estimó que, si las tropas rusas mantuvieran su actual velocidad de avance, podrían tardar varios años en conquistar completamente Donetsk.