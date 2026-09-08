La humanidad se vuelve tonta mientras la IA avanza: Juan Villoro; coeficiente intelectual cae dos puntos por década, alerta

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    La humanidad se vuelve tonta mientras la IA avanza: Juan Villoro; coeficiente intelectual cae dos puntos por década, alerta
    Juan Villoro, escritor, en las instalaciones de editorial Planeta, en la primavera del 2026. EL UNIVERSAL

El escritor dijo que el coeficiente intelectual disminuye a una velocidad de dos puntos por década

La especie humana se está volviendo “más tonta” al delegar funciones cognitivas y la memoria en las máquinas, mientras éstas se hacen cada vez más inteligentes, afirmó el escritor Juan Villoro durante el segundo aniversario del programa Súbele a la Ciencia, de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia (DGDC) de la UNAM.

“El problema no es solamente que la inteligencia artificial aumente, sino que la especie humana se embrutece”, sostuvo en el Auditorio Jorge Flores de Universum, Museo de las Ciencias de la UNAM.

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Acompañado por el titular de la DGDC, Manuel Suárez Lastra, y Milagros Varguez, conductores del programa transmitido por Radio UNAM, Villoro respondió a la pregunta de un radioescucha sobre si las personas crecen siendo menos inteligentes debido al uso del teléfono celular.

El integrante de El Colegio Nacional explicó que el coeficiente intelectual aumentó 30 puntos a lo largo del siglo XX, fenómeno conocido como Efecto Flynn, pero actualmente disminuye a una velocidad de dos puntos por década.

Precisó que alcanzar 130 puntos de coeficiente intelectual corresponde a un nivel de genialidad, por lo que consideró relevante el cambio de tendencia registrado durante las últimas décadas.

Villoro, recipiendario del Premio Iberoamericano de Periodismo Rey de España en 2009, aseguró que la inteligencia artificial es “una herramienta formidable que llegó para quedarse” y que no existe manera de luchar contra ella.

Sin embargo, advirtió que el futuro tecnológico de la humanidad está en manos de un grupo reducido. Según expuso, en el mundo existen únicamente 150 programadores significativos de códigos para inteligencia artificial, todos hombres, en su mayoría estadounidenses y algunos chinos.

“Entonces, el futuro tecnológico de la humanidad está en manos de no más de 150 personas”, señaló.

También se refirió al consumo de recursos que implica el funcionamiento de esta tecnología. Afirmó que por cada 100 palabras escritas en ChatGPT se requiere un vaso grande o media botella de agua para enfriar los servidores, como ejemplo del elevado consumo energético de la inteligencia artificial.

Sobre las propuestas para impedir el acceso a los teléfonos celulares, Villoro rechazó el prohibicionismo al considerar que convierte esos dispositivos en objetos de deseo. En su opinión, es necesario regular su utilización debido al efecto de adicción que genera la tecnología.

Explicó que la inteligencia artificial funciona como un procesador de datos y tiene un carácter “precognitivo”, pues requiere información previa para elaborar una respuesta.

“Necesita un input de información para poder responder y, una vez que contesta, si le preguntas por qué decidiste que esta es la solución, no te lo puede decir. Te afirma: ‘porque era la solución correcta’, nada más”, indicó.

Al explicar su frase “ningún filósofo contemporáneo influye más en nuestra vida que un algoritmo”, Villoro señaló que estas herramientas determinan buena parte de las decisiones de las personas porque los sistemas operativos acumulan información sobre sus búsquedas e intereses.

“Los algoritmos deciden mucho de lo que hacemos porque nadie nos conoce mejor que nuestro sistema operativo, ni nuestra pareja ni nuestra madre. Tiene todos los datos de las búsquedas que hemos realizado”, puntualizó.

Indicó que a partir de esa información, los algoritmos ofrecen contenidos relacionados con los intereses previos de cada usuario. “Te da lo que ya eres, es un espejo levemente distorsionado de ti mismo”, agregó.

Durante la conversación, Villoro abordó también la relación entre el futbol y la literatura. Explicó que este deporte tiene una estructura narrativa tanto en cada partido como en el desarrollo de las ligas, similar a una novela dividida en numerosos episodios.

Cada encuentro, detalló, cuenta con planteamiento, nudo y desenlace, además de situaciones imponderables. Añadió que una buena historia incluye acontecimientos y sobre todo, finales inesperados.

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