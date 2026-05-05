La Ciudad de México se hunde más rápido de lo esperado: hasta 30 cm en un año

La Ciudad de México atraviesa una de las crisis geológicas más complejas de su historia reciente. Entre 2025 y 2026, distintas zonas registraron un hundimiento de hasta 30 centímetros, una cifra que coloca a la capital entre las ciudades con mayor subsidencia a nivel global. De acuerdo con investigaciones respaldadas por tecnología satelital, este fenómeno no solo es acelerado, sino también irreversible en gran parte del territorio, lo que representa un desafío estructural para el futuro urbano.

¿Por qué se está hundiendo la Ciudad de México? El principal factor detrás del hundimiento es la extracción excesiva de agua del subsuelo. Durante décadas, la ciudad ha dependido de acuíferos para abastecer a millones de habitantes, lo que ha provocado la pérdida de volumen en los sedimentos. El papel del antiguo sistema lacustre Gran parte del Valle de México está formado por arcillas blandas, restos del antiguo sistema de lagos sobre el que se construyó la ciudad. Estas arcillas tienen una característica clave: cuando pierden agua, se compactan y no recuperan su forma original. Este proceso genera deformaciones en la superficie, lo que se traduce en hundimientos progresivos y acumulativos. Zonas más afectadas por el hundimiento Los estudios más recientes identifican al oriente de la ciudad como el punto crítico del problema. Entre las áreas más impactadas destacan: - Iztapalapa, donde se registran los niveles más altos de hundimiento - Nezahualcóyotl, con suelos altamente inestables - Zonas que antiguamente formaban parte de lagos, con alta concentración de arcillas En estas regiones, la combinación de sobreexplotación de acuíferos y características del suelo acelera la subsidencia.

Impacto en infraestructura y servicios El hundimiento no es solo un fenómeno geológico; sus efectos ya son visibles en la vida diaria de millones de personas. Fallas en servicios básicos El movimiento del suelo afecta directamente sistemas esenciales como: - Redes de agua potable, con rupturas en tuberías - Drenaje, que pierde funcionalidad por desniveles - Infraestructura urbana, con grietas y deformaciones - Transporte y conectividad en riesgo El problema también impacta el sistema de movilidad: - Metro de la Ciudad de México: presenta filtraciones, zonas blandas y desniveles que requieren mantenimiento constante - Aeropuerto Internacional: enfrenta irregularidades en el terreno que obligan a ajustes continuos para garantizar operaciones seguras Estos efectos incrementan los costos de mantenimiento y elevan el riesgo operativo en puntos estratégicos. ¿Hay soluciones para frenar el hundimiento? Ante este escenario, las autoridades analizan alternativas como la perforación de acuíferos más profundos. Sin embargo, especialistas advierten que esta medida podría generar nuevos riesgos. Un problema sin respuesta definitiva Investigadores señalan que aún no existe certeza sobre el impacto de extraer agua de capas más profundas. Aunque podría aliviar la presión en los niveles superiores, también podría provocar cambios desconocidos en la estructura del subsuelo. El desafío radica en que el daño actual es acumulativo y no reversible, lo que obliga a replantear la forma en que se gestiona el agua en la ciudad.

Un reto estructural para el futuro El hundimiento de la Ciudad de México no es un fenómeno aislado ni temporal. Se trata de un proceso continuo que ya afecta infraestructura clave, servicios básicos y la seguridad de millones de habitantes. Más allá de las soluciones técnicas, el problema exige una estrategia integral que combine gestión hídrica, planeación urbana y monitoreo constante. La estabilidad del valle dependerá de las decisiones que se tomen en los próximos años.

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