Alcalde electo de Nueva York asegura que protegerá derechos de inmigrantes

Internacional
/ 8 diciembre 2025
    Alcalde electo de Nueva York asegura que protegerá derechos de inmigrantes
    El alcalde electo aseguró que los neoyorquinos tienen el derecho constitucional a protestar. FOTO: AP.

Además Zohran Mamdani instruyó a inmigrantes sobre cómo actuar ante redadas de ICE

NUEVA YORK.- El alcalde electo de Nueva York, Zohran Mamdani, aseguró que protegerá el derecho de los “más de 3 millones de inmigrantes” de la ciudad, al mismo tiempo que explicó cuáles son los derechos de los extranjeros y cómo actuar ante una redada del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas.

“El fin de semana pasado, ICE intentó realizar una redada en Canal Street y detener a nuestros vecinos inmigrantes. Como alcalde, protegeré los derechos de cada uno de los neoyorquinos. Y eso incluye a los más de 3 millones de inmigrantes que llaman a esta ciudad su hogar. Pero todos podemos hacer frente a ICE si conoces tus derechos”, dijo.

Mamdani, que asumirá el cargo al frente de la Gran Manzana el próximo 1 de enero, explicó que ICE no puede entrar en espacios privados como lo son los domicilios, la escuela o un área privada de tu lugar de trabajo, sin una orden judicial firmada por un juez.

“A veces, ICE te mostrará documentos que se parecen a una orden (de arresto) y te dirán que tienen derecho a arrestarte. Eso es falso. A ICE se le permite legalmente mentirte, pero tú tienes derecho a guardar silencio”, continuó explicando Mamdani en su vídeo, a la par que mostraba los distintos tipos de documentos legales.

Además detalló que se puede grabar a los agentes, siempre y cuando no se interfiera con el arresto.

“Nueva York siempre dará la bienvenida a los inmigrantes, y yo lucharé cada día para proteger, apoyar y celebrar a nuestros hermanos y hermanas inmigrantes”, concluyó el alcalde electo.

Temas


Derechos humanos
Detenciones
Migración

Localizaciones


Nueva York

Organizaciones


ICE

