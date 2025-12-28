La defensa de Eagles frena a Josh Allen y supera a Bills en duelo cerrado

Bajo una lluvia constante que condicionó cada jugada, el duelo entre Eagles de Filadelfia y Bills de Buffalo se resolvió por detalles, defensa y resistencia. Lo que se perfilaba como una prueba entre contendientes terminó convertido en un partido trabado, con ejecuciones limitadas por el clima y un cierre que se definió en la última jugada. Filadelfia sostuvo la ventaja y se llevó el triunfo 13-12 el 28 de diciembre. El inicio favoreció a los Eagles de Filadelfia, que lograron establecer ritmo en la primera mitad pese a las condiciones. Jalen Hurts conectó pases cortos en momentos oportunos, Saquon Barkley aportó avances puntuales por tierra y AJ Brown ayudó a mover las cadenas. Esa combinación permitió a Filadelfia tomar ventaja de 13-0 antes del descanso, mientras Buffalo batallaba para sostener ofensivas largas. TE PUEDE INTERESAR: Raiders caen en casa ante Giants y cierran año con 14 derrotas Tras el medio tiempo, el desarrollo cambió por completo. La ofensiva local quedó neutralizada: apenas un primer down y 17 yardas totales en toda la segunda mitad. El control del balón pasó a los Bills de Buffalo, que comenzaron a acercarse con paciencia, conscientes de que cualquier error sería decisivo en un partido tan cerrado.

En ese contexto, la defensa de Filadelfia se convirtió en el eje del encuentro. Josh Allen tuvo oportunidades claras para darle la vuelta al marcador, pero se encontró con respuestas oportunas. A finales del tercer cuarto, Buffalo enfrentó cuarta oportunidad y gol desde la yarda 3. Allen amagó pase y luego intentó correr, pero Zack Baun lo detuvo a centímetros de la línea de anotación, una jugada que mantuvo la ventaja. Los Bills de Buffalo recuperaron pronto el balón en territorio rival, pero nuevamente la defensa respondió. En tercera y ocho desde la yarda 27, Allen buscó el primero y diez por tierra y Jalyx Hunt lo alcanzó para una captura de 19 yardas que sacó a Buffalo del rango de gol de campo. La serie terminó en despeje y en otra oportunidad perdida. La presión sobre Allen fue constante. En el primer cuarto, Jaelan Phillips ya había conseguido una captura que frenó una amenaza temprana. Más adelante, el mismo Phillips provocó un balón suelto que terminó siendo clave para el desarrollo del partido. Aunque el ataque de Filadelfia no logró ajustarse en la segunda mitad, encontró pequeños respiros con el juego terrestre. Saquon Barkley tuvo dificultades para sostener la producción, pero antes del descanso encadenó tres acarreos para 29 yardas que prepararon un gol de campo. Su aporte reflejó un partido marcado por el clima y la falta de continuidad.