Revelan que han muerto más de 16 mil personas en las represiones del régimen de Irán contra manifestantes

Internacional
/ 20 enero 2026
    La imagen, tomada en la ciudad de Rasht, al noroeste de Irán, muestra las consecuencias de la masacre del 8 de enero. ESPECIAL

La imagen, tomada en la ciudad de Rasht, al noroeste de Irán, muestra las consecuencias de la masacre del 8 de enero

Una imagen inquietante muestra una pila de zapatos abandonados después de que el régimen sanguinario de Irán atrapara a manifestantes que se rendían en un bazar histórico y los quemara vivos, en lo que se está comparando con el “Holocausto de Irán”.

La imagen, tomada en la ciudad de Rasht, al noroeste de Irán, muestra las consecuencias de la masacre del 8 de enero, en la que secuaces del régimen prendieron fuego al popular mercado, atrapando a los manifestantes dentro y disparando a quienes intentaron escapar, según relatos de testigos presenciales y organizaciones de derechos humanos.

TE PUEDE INTERESAR: Trump se burla de líderes europeos con una imagen de IA, donde aparece con una bandera de EU en Groenlandia

“Si esto no es un crimen contra la humanidad, ¿qué es?”, dijo Arash Sigarchi, periodista galardonado, ex prisionero político iraní y editor en jefe de la División Persa de Voice of America, al compartir la imagen en X.

Comparó la imagen con la exhibición de zapatos de las víctimas en el Museo del Holocausto en Washington, DC, y calificó a la teocracia iraní de “similar a la nazi”.

“Estos zapatos en Rasht no son arte”, escribió también Suren Edgar, vicepresidente de la Alianza Comunitaria Australiano-Iraní, en X , junto a la desgarradora imagen.

Pertenecían a personas atrapadas después de que las fuerzas del régimen incendiaran el histórico bazar y dispararan a quienes intentaban escapar. Las imágenes son inconfundibles: un Holocausto iraní en tiempo real.

Las víctimas de la masacre de Rasht se habrían rendido a las fuerzas de seguridad antes de ser asesinadas, según Iran Human Rights (IHR), una ONG con sede en Noruega.

Las imágenes de los hechos, compartidas por la organización de derechos humanos, también muestran los restos quemados y humeantes del bazar.

Irán permanece bajo un bloqueo de Internet desde el 8 de enero, cuando las autoridades prácticamente aislaron a los iraníes comunes del mundo exterior, permitiendo que las fuerzas de seguridad actuaran con impunidad.

“Los asesinatos en masa comenzaron justo después del apagón de Internet”, dijo el fundador de IHR, Mahmood Amiry-Moghaddam, al periódico británico The Observer .

Entre las escenas de brutalidad que han surgido detrás de los sensores del régimen hay imágenes que muestran a las fuerzas gubernamentales disparando contra la gente en la capital, Teherán, el jueves.

Miguel Sagnelli

Miguel Sagnelli

Egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) de la carrera de Periodismo y Comunicación, con una especialidad en Fotografía y Producción Audiovisual, y en Geopolítica.

Ha trabajado para diversos medios y ONGS en Europa y México por más de 15 años. Su enfoque y especialidad son las noticias de Política Internacional y Nacional y conflictos, buscando la veracidad, objetividad y la investigación periodística.

