Alcohol, drogas, mascotas y negocios; cuando las familias ponen en aprietos a la Casa Blanca

“ Cuando llamé a papá para decirle: ‘de verdad lo siento’... él dijo: ‘No, yo lo lamento ’”, según Bush Hager. “Él dijo: ‘ Yo lo lamento, te dije que podías ser normal, y no puedes. No puedes pedir margaritas’ ”.

“El juicio fue muy duro para la familia y el entonces gobernador Clinton reaccionó como lo habría hecho un hermano amoroso”, dijo Hutchinson en su momento a The Associated Press. “No he dado estrecho seguimiento a Roger, pero sé que hizo un esfuerzo para cambiar de rumbo”.

Por Seung Min Kim The Associated Press