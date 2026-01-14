Alemania, Francia, Noruega y Suecia y alían con Dinamarca y Groenlandia ante amenazas de EU

El 14 de enero, representantes del gobierno de los Estados Unidos se reunieron con sus homólogos de Dinamarca y Groenlandia para discutir el futuro de la isla artica, tras las declaraciones del presidente estadounidense sobre posibles acciones de anexión.

Sin embargo, se informó que la reunión concluyó en un desacuerdo mutuo, descrito como ‘discrepancias fundamentales’.

Previa a la junta, el Ministerio de Defensa de Dinamarca informó que desplegarán elementos militares y de seguridad sobre el territorio de Groenlandia.

TE PUEDE INTERESAR: Trump intensifica las amenazas a Groenlandia y dice que EU intervendrá ‘les guste o no’

De manera continua, a causa de los desacuerdos registrados entre los gobiernos competentes, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, anunció el 15 de enero (hora local) que desplegará efectivos militares a realizar ejercicios militares en conjunto con Dinamarca.

‘Por petición de Dinamarca, he decidido que Francia participará en ejercicios conjuntos organizados por Dinamarca en Groenlandia, la Operación Resistencia Ártica (‘Opération Endurance Arctique’). Los primeros elementos militares franceses ya están en camino. Otros los seguirán’ expresó el presidente de Francia, Macron.