Aeroméxico planea rutas directas con Venezuela, tras cambios gubernamentales

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    Aeroméxico planea rutas directas con Venezuela, tras cambios gubernamentales
    Aeroméxico reconsidera rutas con Venezuela, tras cambios de gobierno en Caracas Cuarto oscuro

Desde la captura de Nicolás Maduro, aerolíneas, especialmente de Estados Unidos, han reconsiderado abrir rutas directas con Venezuela

El 18 de mayo, la aerolínea mexicana ‘Aeroméxico’ informó que se tiene planeado reanudar operaciones directas hacia Venezuela, tras los cambios recientes en su gobierno y relaciones exteriores.

La intención de México, según detalla su comunicado, es conectar la ruta entre el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México con el Aeropuerto Internacional “Simón Bolívar” de Maiquetía. Se tiene estimado que se usarán equipos Boeing 737 MAX.

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Aunque la relación entre México y Venezuela no podría compararse con la de Estados Unidos, en términos de conflictiva, la aerolínea de Aeroméxico había cancelado sus vuelos directos desde el 2016 por el ‘complejo entorno económico’.

No obstante, se informó que las reanudaciones de los vuelos directos se tienen previstas para octubre del 2026. La compañía debe aguardar hasta que haya ‘aprobación gubernamental’.

Desde la captura del entonces presidente Nicolás Maduro, por parte de los Estados Unidos, se ha reportado que las relaciones internacionales de Venezuela se han modificado, bajo la administración interina de Delcy Rodríguez, previa vicepresidente del régimen de Maduro.

$!Aeroméxico planea reconectar rutas con Venezuela
Aeroméxico planea reconectar rutas con Venezuela Comunicado de Aeroméxico

Una de las principales muestras de modificaciones, en relaciones internacionales, fue la reanudación diplomática con la administración estadounidense del presidente Donald Trump. Por igual, otras de las aerolíneas que han reanudado sus operaciones con Venezuela fueron American Airlines, con rutas directas desde Miami a Caracas, tras 7 años sin conexión.

Por su parte, Aeroméxico compartió que está ‘en proceso de evaluación y aprobación por parte de las autoridades correspondientes” y que “los detalles finales de itinerarios y disponibilidad serán publicados una vez obtenidas las autorizaciones necesarias’.

El vicepresidente senior de Ventas Globales en Aeroméxico, Giancarlo Mulinelli, expresó en el comunicado que ‘La intención de retomar la ruta de Caracas representará un paso muy importante para ampliar la red de conectividad de México con Sudamérica, atendiendo la demanda del mercado y refrendar el compromiso de ofrecer más y mejores opciones de viaje’.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/acusaciones-en-contra-de-alex-saab-presunto-testaferro-de-maduro-EB20749490

Según Aeroméxico, la decisión no se limita a los beneficios económicos y turísticos de reconectar las rutas, sino también a ofrecer la oportunidad de fortalecer las relaciones culturales y facilitar los viajes de clientes internacionales.

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Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

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