Aeroméxico planea rutas directas con Venezuela, tras cambios gubernamentales

El 18 de mayo, la aerolínea mexicana ‘Aeroméxico’ informó que se tiene planeado reanudar operaciones directas hacia Venezuela, tras los cambios recientes en su gobierno y relaciones exteriores. La intención de México, según detalla su comunicado, es conectar la ruta entre el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México con el Aeropuerto Internacional “Simón Bolívar” de Maiquetía. Se tiene estimado que se usarán equipos Boeing 737 MAX.

Aunque la relación entre México y Venezuela no podría compararse con la de Estados Unidos, en términos de conflictiva, la aerolínea de Aeroméxico había cancelado sus vuelos directos desde el 2016 por el ‘complejo entorno económico’. No obstante, se informó que las reanudaciones de los vuelos directos se tienen previstas para octubre del 2026. La compañía debe aguardar hasta que haya ‘aprobación gubernamental’. Desde la captura del entonces presidente Nicolás Maduro, por parte de los Estados Unidos, se ha reportado que las relaciones internacionales de Venezuela se han modificado, bajo la administración interina de Delcy Rodríguez, previa vicepresidente del régimen de Maduro.

Una de las principales muestras de modificaciones, en relaciones internacionales, fue la reanudación diplomática con la administración estadounidense del presidente Donald Trump. Por igual, otras de las aerolíneas que han reanudado sus operaciones con Venezuela fueron American Airlines, con rutas directas desde Miami a Caracas, tras 7 años sin conexión. Por su parte, Aeroméxico compartió que está ‘en proceso de evaluación y aprobación por parte de las autoridades correspondientes” y que “los detalles finales de itinerarios y disponibilidad serán publicados una vez obtenidas las autorizaciones necesarias’. El vicepresidente senior de Ventas Globales en Aeroméxico, Giancarlo Mulinelli, expresó en el comunicado que ‘La intención de retomar la ruta de Caracas representará un paso muy importante para ampliar la red de conectividad de México con Sudamérica, atendiendo la demanda del mercado y refrendar el compromiso de ofrecer más y mejores opciones de viaje’.

Según Aeroméxico, la decisión no se limita a los beneficios económicos y turísticos de reconectar las rutas, sino también a ofrecer la oportunidad de fortalecer las relaciones culturales y facilitar los viajes de clientes internacionales.

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