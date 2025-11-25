Alertan expertos que la inteligencia artificial está provocando una crisis energética sin precedentes
Esta situación es consecuencia de la gran demanda de energía que requieren los centros de datos de las empresas tecnológicas
MIAMI- Lideres del sector energético alertaron que derivado del auge de la inteligencia artificial se provocó una demanda energética de la que hasta ahora no hay precedentes y que solo podrá ser resuelta con la adopción de la energía nuclear, como consecuencia de esta situación los consumidores estadounidenses están siendo afectados por el aumento de los costos de la electricidad.
”Lo que estamos presenciando ahora en el lado de la demanda no tiene precedentes”, precisó el presidente de Spearmint Energy, Andrew Waranch, durante el World Strategic Forum (WSF) que se lleva acabo en Miami.
Shawn Bennet, quien es el gerente de la división de Energía y Resiliencia explicó que ”no estábamos, colectivamente como país, anticipando este crecimiento en la demanda”.
En opinión de los expertos esto es debido debe a la gran demanda energética que requieren los centros de datos de las empresas tecnológicas desde se evidenció el auge de la inteligencia artificial originando que los tiempos de espera para elementos escenciales del sistema ronden en los cuatro años.
”Los pedidos de turbinas de gas tienen listas de espera que han pasado de 2 años a siete o diez, lo que incrementa los costos”, explicaron los expertos.
Siendo así que la escasez energética y los retrasos van terminar por afectar a los consumidores estadounidenses, que se verán obligados esperar que sus facturas eléctricas se multipliquen por dos o aumenten aún más en los próximos años.
En un intento por dar una solución esta situación, varios de los panelistas ven a la energía nuclear como la única opción que es viable a largo plazo.
En este sentido, Demian Reidel, quien es el presidente de Nucleoeléctrica Argentina, detalló que este tipo de energía es la única que es “limpia”, “estable” y “escalable”, mientras que por otra parte, el fundador de Valar Atomics, Isaiah Taylor, expicó que su tiempo de comercialización es de “uno o dos años” en lugar de “entre cinco y diez”.
No obstante, Reidel concluyó que los problemas de transmisión, interconexión y permisos son los principales obstáculos para que sea puesta en práctica más rápidamente.
Con información de la Agencia de Noticias EFE.