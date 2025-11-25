Alertan expertos que la inteligencia artificial está provocando una crisis energética sin precedentes

MIAMI- Lideres del sector energético alertaron que derivado del auge de la inteligencia artificial se provocó una demanda energética de la que hasta ahora no hay precedentes y que solo podrá ser resuelta con la adopción de la energía nuclear, como consecuencia de esta situación los consumidores estadounidenses están siendo afectados por el aumento de los costos de la electricidad.

”Lo que estamos presenciando ahora en el lado de la demanda no tiene precedentes”, precisó el presidente de Spearmint Energy, Andrew Waranch, durante el World Strategic Forum (WSF) que se lleva acabo en Miami.

TE PUEDE INTERESAR: Argumentos a favor de gravar la IA

Shawn Bennet, quien es el gerente de la división de Energía y Resiliencia explicó que ”no estábamos, colectivamente como país, anticipando este crecimiento en la demanda”.

En opinión de los expertos esto es debido debe a la gran demanda energética que requieren los centros de datos de las empresas tecnológicas desde se evidenció el auge de la inteligencia artificial originando que los tiempos de espera para elementos escenciales del sistema ronden en los cuatro años.

”Los pedidos de turbinas de gas tienen listas de espera que han pasado de 2 años a siete o diez, lo que incrementa los costos”, explicaron los expertos.